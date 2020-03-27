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台南炸彈案警察敘獎爆不公 黃偉哲：不希望讓英雄落單

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲表示，警察敘獎案他會深入了解，不希望讓英雄孤單。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲表示，警察敘獎案他會深入了解，不希望讓英雄孤單。記者吳淑玲／攝影

總統大選期間，台南發生炸彈案，傳出台南市警局召開敘獎會議時，市刑大隊長林宏昇認為破格浮濫離席抗議事件，台南市長黃偉哲今天受訪時表示，會深入了解，肯定林宏昇是刑事幹才，在炸裂物偵辦上也是身先士卒，偵辦案件時也受到委屈，有人在網路社群「靠北警察」指說他衝過去對嫌犯如何如何，他都忍氣呑聲，忍下來，經過事情調查後事，實上他是無辜且是冒險犯難，所以林大隊長要敘獎是一定要的，至於其他人的敘獎範圍及敘獎功績要詳細調查。

黃偉哲呼籲也希望林大隊長要靜下來，在敘獎會議的作法，坦白講他是不知道實情，但是要深入了解，警察是紀律部隊 ，警察也是一個大家庭的整體，警察本身也是台南市政府團隊的一員，雖說不平則鳴但內部也有反映的管道，希望能夠好好的針對敘獎部分再去了解，有功則獎有過則罰，這個是必要的。

黃偉哲說，希望中間對於敘獎或處罰有一些問題或疑慮的話，能夠給他一個機會去了解一下，不希望英雄落單，尤其現在警界從警政署以降外界有一些傳言，大家能夠沈澱下來，目前正值防疫期間，要把防疫做好，把社會治安做好，不要產生不必要的插曲。

警察 黃偉哲 炸彈

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