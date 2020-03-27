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火爆人妻拿鹽巴朝老公撒 辯稱要驅蟲仍遭傷害罪起訴
桃園1名妻子和先生因細故發生糾紛，雙方吵得不可開交，她一氣之下竟拿起一盆鹽巴直接往老公臉潑灑，對方眼睛被鹽巴滲入產生劇痛，事後也到醫院驗傷，其角膜破皮、充血，先生不願原諒老婆堅持提告，但妻子辯稱是要驅蟲，檢方不採信偵結依家暴傷害罪嫌起訴她。
檢警調查，妻子（42歲）去年6月8日早上6點多，在家中和老公因為細故發生糾紛，竟然就隨手抓了一把鹽巴朝先生的臉潑灑，造成對方眼睛被鹽巴滲入刺痛不已，先生不甘遭害，報警對妻子提告家暴，同時也到醫院驗傷。
檢方訊時，妻子坦承有拿鹽巴朝老公潑灑，但辯稱只是拿取少量丟，目的是為了要驅蟲，但先生主張妻子故意朝他丟，拿時還是拿一盆往他撒，確實造成自己眼睛刺痛。
檢方並參考醫院驗傷報告，內容指出先生雙眼角膜有受傷、破皮，結膜充血狀況，認定當時應是遭鹽巴潑灑，檢方偵結依家暴傷害罪嫌起訴妻子。
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