鐵路警遭刺 李承翰父母：可接受犯嫌判無期 至少不會傷人

嘉義市各界109年春祭陣亡將士暨因公殉職烈士典禮，今天上午9點在嘉義射日塔一樓忠烈祠舉行，市長黃敏惠親臨主祭，鐵路警察李承翰去年因公殉職入祀忠烈祠，他的父母親今都出席典禮，對於昨天檢察官對鄭嫌求處無期徒刑，表示受限國際公約丶不判死刑可以接受，至少鄭嫌不會出來傷害別人。

黃敏惠今天到忠烈祠親臨主祭，轄內各機關、學校、團體代表、軍警及烈士遺眷到場與祭，以最崇敬心情，緬懷與追悼為國犧牲的烈士及因公殉職員警們，黃敏惠及鐵路警察局高雄分局副局長王新樹都特別向李承翰父母親致意。

去年鐵路警李承翰被鄭嫌刺死案，昨天一審結辯，檢方認為鄭雖是思覺失調症患者，部分行為受妄想影響，但主張鄭男是因憤怒殺人，仍有辨識丶控制力，醫療鑑定未必公正，建請法官判無期徒刑；辯方律師提出2公約及聯合國決議，認為鄭男病況依刑法19條應予不罰，審判長宣告4月30日上午10點宣判。

「若判無期徒刑可以接受！」李承翰父親表示，雖然過去曾說過希望鄭嫌能判死刑，但聯合國和國際公約都規範有精神疾病不能判死刑，檢察官求處無期徒刑他可接受，他特別感謝承辦檢察官劉達鴻，昨天開庭認真準備這麼多資料丶讓他很感動。