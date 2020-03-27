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桃園女檢疫兩度趴趴走 挨罰70萬辯稱「不知這麼嚴重」

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
何女檢疫期間兩度外出，還跟人有接觸，衛生局祭出重罰70萬元。記者曾健祐／翻攝
何女檢疫期間兩度外出，還跟人有接觸，衛生局祭出重罰70萬元。記者曾健祐／翻攝

新冠肺炎期間，桃園何姓女子依規定受居家檢疫不能外出，未料她3月中兩度跑出門找朋友，桃園蘆竹警分局獲報逮人，何女竟辯稱「不曉得這麼嚴格」，由於她屢勸不聽，桃園市衛生局也祭出重罰，對何女開罰70萬元，有警方無奈說，多日宣導仍有民眾違規，感嘆對於政令的無感、無知。

蘆竹分局表示，何女（43歲）因受居家檢疫，未料卻在期間內3月13日首次違規離開住處，拿雜物去給朋友，警方獲報逮人將她送回，也清楚告知相關罰則，警告也勸阻她別再以身試法，未料16日這天她再次外出，同樣因手機定位訊號被發現。

警方二度找上何，她竟然辯稱「我不曉得這麼嚴格」，由於她屢次違規，警方函送主管機關衛生局做裁罰；桃園市衛生局考量，何女檢疫期間兩度跑出門，還和他人有接處，違規程度嚴重，依法開出70萬元罰鍰，而何女適用30天期限繳清，否則將由行政執行署強致執行。

蘆竹分局說，3月初至今已尋獲居家檢疫對象違規外出案件共6件5人，除用告警簡訊發送方式監控，員警也會不定時前往居家檢疫對象所居住社區的周遭巡守。

衛生局 居家檢疫 新冠肺炎

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