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散布疫情害衛生紙短缺謠言 傳銷女為牟利挨罰1萬元
新冠肺炎疫情嚴峻，陳姓女子是傳銷成員，2月3日深夜在台南住家上網，在臉書社團散布「公司其他紙類製品，有缺的可以考慮買一些，衛生紙、衛生棉、廚房紙巾、估計都會短缺，因應原料都拿去做口罩了」謠言，被警方揪出後，依違反社會秩序維護法送辦，台南簡易庭認足以影響公共安寧，處罰鍰1萬元，可上訴。
據調查，包括陳女在內的3名女子是傳銷成員，上線劉女在Line群組貼文，建議大家可先購買些產品，下線陳女等2人則在臉書轉傳，陳女供稱，僅是單純轉傳，沒有惡意。
衛生紙原料與口罩相同即將缺貨的不實訊息，法務部要求嚴查，台南警方找到在臉書社團散布「公司其他紙類製品，有缺的可以考慮買一些，衛生紙、衛生棉、廚房紙巾、估計都會短缺，因應原料都拿去做口罩了」謠言者陳女，並依違反社會秩序維護法送辦。
台南簡易庭認為，陳女未經查證，即擅自發表在多數人可輕易瀏覽的臉書社團，且在防疫期間，發表上述謠言可能造成民眾恐慌，囤積物資，足以影響公眾安寧，事證明確。
台南簡易庭審酌，陳女具備正常智識，明知網路謠言甚多，竟恣意於全民對抗新冠肺炎病毒的緊張時刻，發表上述謠言，且承認是為促銷商品以謀取私利很不應該。且此時此刻散布這種謠言，可能造成民眾恐慌，搶購物資，不利政府對抗疫情的措施，所生的危害嚴重。因此認陳女散布謠言，足以影響公共安寧，處罰鍰1萬元，可上訴。
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