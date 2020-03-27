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詐騙車手交款也有「死轉手」 警方發現錢會丟這些地方

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導
警方辦案期間及時阻止一起詐騙案。記者林伯驊／翻攝
警方辦案期間及時阻止一起詐騙案。記者林伯驊／翻攝

刑事局南打偵一隊去年向上溯源追查詐騙集團，辦案期間，及時於台中逮捕車手正在取款，為被害人保住60萬元，警方還查出，此集團車手取款後會將贓款丟公共廁所，或路邊三角錐等不特定處所，製造「死轉手」斷點，幸好循線追出高雄某間檳榔攤是「水房」據點，7個多月以來陸續逮施姓姊弟檔等12人到案。

據了解，警方將犯嫌全依詐欺等罪嫌移送高雄地檢署，檢方對車手頭吳姓男子聲押獲准，檳榔攤負責人施姓男子交保10萬並限制出境，車手謝姓男子交保8萬、車手王姓男子交保3萬元。

南打偵一隊去年查獲詐欺案件後，分析相關資料向上溯源，發現還有幕後主嫌在指揮各地車手配合詐取被害人金錢，且由於詐騙金額不小，許多車手都直接跟被害人面交取款，甚至直接騙走帳戶跟金融卡來提領存款。

警方專案小組報請雄檢檢察官楊瀚濤指揮偵辦後，持續監控第1線車手動態，去年8月20日發現車手正向被害人拿錢之際，通報清水警分局派員到場以現行犯逮人，查扣被害人已交付60萬元，及偽造的「臺灣臺北地方法院公文」、手機等證物。

警方持續追查，發現不法集團以「死轉手方式」，當第1線車手取得被害人的金錢，會將詐欺贓款放置在公園、酒店內廁所或路邊三角錐等不特定處所，放好離開後，「車手頭」就會出面取走，雙方絲毫沒有任何接觸，設立交款斷點；當車手頭收集款項後，再前往施姓姊弟檔經營的檳榔攤交款，檳榔攤成為水房據點。

警方從去年8月自今年2月底，歷經超過半年追查，陸續緝獲集團的水房成員、車手頭、車手等12名犯嫌到案，初步研判受害人數10名，遭詐金額約300多萬元，全案依詐欺、組織犯罪防制條例等罪嫌送辦。

刑事局南打偵一隊查獲詐騙集團，向上溯源，循線破幕後水房據點。記者林伯驊／翻攝
刑事局南打偵一隊查獲詐騙集團，向上溯源，循線破幕後水房據點。記者林伯驊／翻攝

車手 詐欺

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