亞太貪汙觀感評比報告出爐！台灣維持排名第5

根據政治與經濟風險顧問公司（PERC）公布「2020 年亞太地區貪汙觀感評比報告」，台灣今年排名第5，跟去年相同；廉政署指出，報告顯示台灣貪汙趨勢長期而言逐漸下降，未來仍會持續推動多元化廉能工作，共同守護廉潔家園。

廉政署發新聞稿指出，PERC出版的亞洲情報期刊，3月24日公布「2020 年亞太地區貪污觀感評比報告」，第一名為新加坡，第二名是澳洲，第三名為日本，第四名是香港。

台灣今年排名第5名，與去年相同，得分為5.15 分，比去年進步0.22 分。根據評比報告，訪問的是在台灣工作的外國企業或商會人士，來調查對台灣貪汙問題的觀感，有超過66％的受訪者認為和去年相比沒有顯著變化。

評比報告也指出，根據廉政署公布的貪瀆案件起訴件數、人次及貪瀆金額，21世紀前10年比近10年來得高；2002年共起訴605件貪汙案、1278人，金額為72億元，而2018年共起訴271件、750人，金額則為1億6900萬元，2019也相差不遠。

廉政署指出，評比報告顯示台灣貪汙觀感趨於穩定，長期而言貪汙趨勢逐漸下降。另外，歷次報告所調查的觀感得分，近年貪汙觀感評比相較 2008年前來得好，與廉政署統計實際案例數據有類似的進步趨勢。

廉政署表示，雖然貪汙仍是現存問題，但在社會共同推動反貪腐的努力下，成果將比預期更為有效，廉能政府不僅是民眾對政府信任的關鍵，也是國家競爭力與發展的指標，關乎國際對台灣整體觀感評價，未來將持續努力精進推動多元化廉政工作，共同守護廉潔家園。