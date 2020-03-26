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美河市再審案敗訴 原地主：礙難接受將上訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
新店美河市。 圖／聯合報系資料照片
新店美河市。 圖／聯合報系資料照片

台北市政府多年前根據大眾捷運法相關規定，向新北市大坪林段182名地主徵收239筆農地，辦理美河市聯合開發興建案，其中范姓地主等人聲請釋憲；司法院大法官作出釋字732號，認為大眾捷運法允許徵收交通事業外的毗鄰地，用於捷運聯合開發案，侵害人民財產權屬違憲，范等人聲請再審獲准。台北高等行政法院今判楊姓地主等人敗訴，有原地主不服，將提起上訴。

有原地主聽判後發出聲明，新店機廠聯合開發不法徵收案的行政救濟，從民國97年3月起，至今整整超過12年！艱困歷程對原地主來說，是持續地苦難折磨與屈辱，今天的結果，原地主無法接受。

聲明中說，新店機廠聯合開發(即美河市建案)，台北市捷運工程局以捷運系統建設為名，強徵私有土地；事後，竟用「聯合開發」與建商合建分坪牟利；這種假「公益的徵收」，拿來蓋高樓大廈商場出售，任何人都會質疑「豈有此理」！

在柯市長頭次上任的五大弊案，以此為首，結果只是市府與建商就合建分坪落差，以仲裁方式消彌所謂的弊案爭議的雜音。至於犧牲原地主權益，以低價公用徵收的名堂，捷運局自始就宣告「徵收與聯合開發」雙軌併行作業，合法可行的說法，在大法官釋字第732號與第743號的釋憲案之下，違法違憲，台北市政(捷運局)倒行逆施，橫行霸道的行徑，即已圖窮匕見，豈有此理。

事實上，按土地徵收條例第49條(第一項)「已經徵收的土地，需用土地人應切實按核准計畫及所訂期限使用，在未依徵收計畫完成使用前，需用土地人應每年檢討其興辦事業計畫，並由上級事業主管機關列管。有下列情形之一者，應辦辦理撤銷徵收：一、…。二、公告徵收時，都市計畫已規定以聯合開發、市地重劃或其他方式開發者。…。」的明文規定，台北市捷運局宣稱「徵收與聯合開發」雙軌併行作業合法性的說法，即已明確的打臉。

同時該條文第二項更強調「前項規定，於本條例施行前公告徵收之土地適用之。」本案原地主依據同條例第50條規定的法定程序，聲請撤銷其所有的土地徵收，卻一路為內政部(被告，亦為核准徵收者)推諉否決，向行政院訴願，亦為否准，再於99年提起行政訴訟、上訴等均經敗訴而回。

即有土地徵收條例的依據，且公益的徵收，用於聯合開發的商業牟利，顯已侵犯人民財產與生存權益，後經聲請大法官釋憲，乃有第732號與第743號解釋文，確認將徵收土地，用以聯合開發，違憲違法。

本案訴訟經再審、發回更審，並有兩案大法官釋憲的指導依據，且有土地徵收條例明文規定為憑，更審案竟然敗訴，對原地主來說真是晴天霹靂，質疑公理正義何在？視法律與大法官解釋為無物？今天更審的判決，原地主礙難接受！

捷運 大法官

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