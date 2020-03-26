史上最大宗海上運毒案 4嫌1審判無期徒刑

屏東地檢署指揮警方與海巡單位1年多前破獲的史上最大宗海上運毒案，查扣重470公斤的海洛因磚，市價近60億元，屏東地方法院審結，4名嫌犯因涉案情節重大，被判無期徒刑。

屏東地檢署民國107年11月接獲情資，指揮海巡署及警方在屏東縣車城鄉台26線（屏鵝公路）8.5公里處旁涵洞，查扣一級毒品海洛因磚1240塊、總重約470公斤，市價近新台幣60億元，是歷年來查獲最大宗岸際海洛因毒品走私案，查獲海洛因數量為史上第2多，共逮捕相關嫌犯12人，其中有2名未成年少年。

因涉案人數眾多，分工複雜，屏東地院分批審結，法官認為運毒集團走私毒品數量龐大，危害社會治安甚鉅，將涉案情節重大的張姓、黃姓、張姓及林姓等4嫌判處無期徒刑，褫奪公權終身，首腦張嫌併科罰金400萬元，其餘共犯分處15年至20年不等徒刑，其中有2名嫌犯在審理期間死亡，公訴不受理。