史上最大宗海上運毒案 4嫌1審判無期徒刑
屏東地檢署指揮警方與海巡單位1年多前破獲的史上最大宗海上運毒案，查扣重470公斤的海洛因磚，市價近60億元，屏東地方法院審結，4名嫌犯因涉案情節重大，被判無期徒刑。
屏東地檢署民國107年11月接獲情資，指揮海巡署及警方在屏東縣車城鄉台26線（屏鵝公路）8.5公里處旁涵洞，查扣一級毒品海洛因磚1240塊、總重約470公斤，市價近新台幣60億元，是歷年來查獲最大宗岸際海洛因毒品走私案，查獲海洛因數量為史上第2多，共逮捕相關嫌犯12人，其中有2名未成年少年。
因涉案人數眾多，分工複雜，屏東地院分批審結，法官認為運毒集團走私毒品數量龐大，危害社會治安甚鉅，將涉案情節重大的張姓、黃姓、張姓及林姓等4嫌判處無期徒刑，褫奪公權終身，首腦張嫌併科罰金400萬元，其餘共犯分處15年至20年不等徒刑，其中有2名嫌犯在審理期間死亡，公訴不受理。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言