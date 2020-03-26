高雄監獄受刑人關17年不准假釋 提告求得一線生機

劉姓受刑人在高雄監獄服刑17年，2017年底提報假釋申請被駁回，他不服提告。台北高等行政法院認為涉及假審會專業判斷、風險評估，司法尊重行政機關判斷餘地及裁量權，但必須基於正確且充足的事實，假審會才能做成正確合法的處分，個案中有資訊不對等情況，判撤銷原處分，法務部應對申請案重行審查並為適法處分，可上訴。

劉姓男子多年多涉犯妨害性自主等多件案件，最高法院合併定其應執行19年餘徒刑，他已服刑17年，仍在監。雄監數度將他提報申請假釋被駁回。2017年12月，雄監再度提報假釋申請，雄監的受刑人假釋審查委員會審議未通過，報請法務部審核。

法務部認為劉男所犯罪行，危害社會治安及被害人人身安全甚鉅，且造成被害人身心受有難以抹滅的創傷，應審慎評估其悛悔情形，有繼續教誨的必要，而以原處分不予假釋。

劉男不服提行政爭訟。法務部主張受刑人並無復歸社會的假釋申請請求權，但合議庭認為依釋字第681號、第691號解釋及其解釋理由書暨大法官協同意見書的闡述，受刑人不服法務部所為不予假釋決定，應有尋求司法救濟權利。

內國法化的「公民與政治權利國際公約」第10條規定，揭示人道監禁原則及重新復歸社會生活處遇方式。聯合國人權事務委員會所作的第21號一般性意見，明確提及假釋制度作為受刑人重新復歸社會生活處遇措施。如實質剝奪符合法定要件的受刑人申請假釋的機會，即有可能違反規定。

今年1月15日修正公布監獄行刑法第134條第1項規定，受刑人只能提起「撤銷訴訟」，合議庭認為上述規定於言詞辯論終結時，尚未施行，故本件仍應適用修正公布前的監獄行刑法規定及司法院釋字第691號解釋。

合議庭指出，「課予義務訴訟」是因應人民積極請求特定法律上地位的起訴目的而設，與被動排除行政處分的侵害「撤銷訴訟」，以回復人民原有法律上地位的訴求不同。就申請假釋的受刑人而言，符合其救濟實益的訴訟類型應為「課予義務訴訟」。

法務部對於假釋案審查，應以正確且充分事實基礎為依據，就此部分本院有審查權限。假釋審查涉及受刑人在監教化情形的屬人性、經驗性判斷，也涉及受刑人復歸社會的能力、危險性等風險評估。

基於尊重其不可替代、專業性及法律授權的專屬性，應承認行政機關就此等事項的決定有判斷餘地，法院對其判斷採取有限度的審查。

不過，所謂「得」許假釋出獄，則屬行政裁量。行政法院就行政機關行使裁量權有裁量逾越、濫用或怠惰的違法情形，亦得予以審查。無論是構成要件的判斷或法律效果的裁量，均應建立在正確的事實認定及完整的資訊基礎上，始能為假釋與否的妥適決定。

合議庭查出，警方回復的意見調查表，並無鄰里觀感不佳，有再犯之虞等內容，顯見高雄監獄並未依警察機關複查的內容如實登載在106年12月1日假釋報告表上。

除家屬接見紀錄與事實不符，也沒記載技職訓練成果，以呈現其教化成果及假釋出獄後能有一技之長，以技術營生的可能性，為有利於假釋審議的事項。

合議庭認為，高雄監獄提供給假審會的106年12月1日假釋報告表，有事實錯誤及資訊不完整的情形，假審會據此審議不通過劉男的假釋案，並經法務部認可作成原處分，應屬違法。

原處分既有基於錯誤事實及不完全資訊的瑕疵，但考量法務部裁量權並非已萎縮至零，判命法務部依本判決法律見解，針對106年12月提報劉男假釋的申請案，重行審查程序並作成適法決定。