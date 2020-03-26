總統蔡英文論文風波發言人挨告 請「防疫假」未出庭

總統蔡英文「論文門」事件大選前吵到選後，媒體人彭文正針對去年總統府就論文案的回應，自訴府發言人張惇涵加重誹謗罪。台北地院今天開庭，張以有疫情會議為由請假，引發彭文正的律師不滿，嗆「發言人不缺他一個啦」，法官訂5月29日再開庭。

事實上今天彭文正、張惇涵都沒有出庭，彭委任律師李震華、張靜為自訴代理人，張惇涵委任陳鵬光、陳一銘辯護，一開庭就因張惇涵有沒有出庭煙硝味十足。

李震華認為，防疫會議不能當請假的理由，傳票1月7日送達被告，等了2個多月開庭，張惇涵在訴狀裡已作無罪答辯，即使不出庭仍可進行準備程序，以確認未來訴訟方向。

李震華說，依英國倫敦政經學院修業規則，要先有論文才能取得博士學位，「這是總統府記者會中公開承認的」，蔡英文去年8月29日的臉書也有提到，因此，蔡英文如果沒有提出論文、就沒有博士學位，如此博士證書就不是真的。

李震華向法官聲請調閱張惇涵曾經展示、有關蔡英文的學生紀錄卡、LSE口試證書、1984年畢業證書，以及2010年、2015年申請補發的畢業證書；李還說，蔡英文在政大升等任教前，證書、論文是必要條件，如果張惇涵不提供，可向教育部、政大索取。

彭文正另一律師張靜說，論文事件不是張惇涵在誹謗彭文正，就是彭文正在誹謗張惇涵，目前彭文正沒有辦法告蔡英文，是因蔡是現任元首，有刑事豁免權。

張惇涵的委任律師陳鵬光表示，因新冠肺炎疫情有變化，張惇涵有緊急會議要處理，所以向法官請假，陳說，病毒讓每個人都有風險，張惇涵要在府內適時發布新聞。

張惇涵的另一律師陳一銘則說，彭文正的指控既空洞、且矛盾，彭文正應具體指摘總統府的新聞稿中哪一段敘述不實，張惇涵才能行使防禦權，此外，府方對論文事件的有關說明，也非針對彭文正而來。