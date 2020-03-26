恐嚇立法院長老翁遭起訴 檢察官曾赴立院就訊游錫堃

桃園87歲老翁游貴湘寄信恐嚇立法院長游錫堃今遭桃園地檢署起訴，檢方3月6日傳喚游翁後，9日承辦檢察官再赴立法院「就訊」游錫堃，而非發傳票傳他來地檢署訊問；桃檢表示，考量游錫堃立法院長職位當時正值開議，案件也有妥速查明必要，所以採用就訊。

起訴指出，游錫堃2月19日、3月2日，兩度收到署名游貴湘的恐嚇信，內容提及「或叫游錫堃一家人，承擔滅門血案的悲傷」，游翁否認恐嚇，辯稱不滿游錫堃和美國在台協會處長酈英傑會面時倡議台美建交，游錫堃也說看完信件內容，有憂心家人安危並報案，檢方偵結依恐嚇罪嫌起訴游翁。

桃檢表示，考量游錫堃工作繁忙，當時正值立法院開議期間，傳喚他來開庭有一定難度，但涉及敏感案件有妥速查明必要，加上本案恐嚇案件，檢察官必須親自訊問當事人，了解其內心主觀感受、有無心生畏懼等，因此3月9日由承辦檢察官、書記官赴立法院就訊游錫堃，而非傳喚他來開庭。

有資深檢察官表示，檢方開庭不必像法院一定得拘束在法庭內，檢察官查辦案件所到之處即為活動偵查庭，類似每天外勤輪值相驗案件時，到場勘驗證據、訊問當事人的概念，就訊也是偵查機動性之一，可避免其他干擾因素。

而過去檢方會採用就訊，大多為案件中被告或其他當事人非來不可，但發傳票要對方到場有一定困難度，如對方罹患重病、重症，必須無時無刻待在醫院，檢察官考量認有必要就會親自到場偵訊，或其他敏感案件為省去不必要紛爭，也會採用此方法。

但有內部人認為，游鍚堃是立法院長，案件又非相當複雜，有無就訊必要可再討論，也難免引發其他聯想；另有檢察官說，就訊本就是檢方偵辦技巧之一，視個別案件做考量應無不妥，本案游錫堃是被害人身分，檢方若連問都沒問直接起訴，這才會引起特權之嫌。

也有人指出，游錫堃遭恐嚇案事後被外界解讀是民進黨內警界人士角力，雖內政部長徐國勇回應說「想太多」，但仍引發項莊舞劍，意在沛公的諸多聯想，桃檢若發傳票請他來開庭，恐又會造成更多紛擾，就訊可省去不必要政治口水。