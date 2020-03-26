通姦罪違憲？大法官3月31日邀他們出庭表示意見

通姦罪除罪化是各界討論多時的議題，司法院大法官決定就通姦罪是否違憲在3月31日開言詞辯論庭，未來若宣告違憲，等於直接讓通姦除罪。司法院今公布邀請張文貞、李念祖、王皇玉、薛智仁、蔡聖偉、黃士軒等學者擔任鑑定人，及法庭之友許幸惠、紀惠容等人，出庭表示意見。

刑法239條規定「有配偶而與人通姦者，處一年以下有期徒刑。其相姦者亦同。」刑事訴訟法則有「對於配偶撤回告訴者，其效力不及於相姦人」規定，實務上常見大老婆抓姦後，因丈夫求饒撤告，但夫妻聯合指控小三等情況，長期被指責不合理。

本次大法官列出相關爭點，包括(一)刑法第239條部分

１、刑法第239條之立法目的為何？其係為保障何種法益或基本權利而設？又因此限制或侵害人民何種基本權利？其審查基準為何？

２、刑法第239條處罰婚外性行為之手段，是否有助於所揭目的之達成？手段與目的間是否存有一定關聯性？

３、本院釋字第554號解釋有無變更解釋之必要？

(二)刑事訴訟法第239條但書部分

１、刑事訴訟法第239條但書之立法目的為何？其係為保障何種法益或基本權利而設？又因此限制或侵害人民何種基本權利？其審查基準為何？

２、刑事訴訟法第239條但書之手段，是否有助於所揭目的之達成？手段與目的間是否存有一定關聯性？

司法院指出，本次言詞辯論除通知聲請法官出庭之外，主管機關法務部、司法院刑事廳也將派代表出席，並請交通大學科技法律研究所教授張文貞、東吳法律系教授李念祖、台大法律系教授王皇玉、副教授薛智仁、台北大學法律系教授蔡聖偉、中正大學法律系副教授黃士軒擔任鑑定人；另有最高法院前法官、祥和文教基金會董事長許幸惠、勵馨基金會執行長紀惠容擔任法庭之友，出庭表示意見。

司法院指出，此次言詞辯論開放民眾旁聽，也設有延伸法庭，也有同步實況在大法官網站直播，辯論終結後，影音檔案也會存放在網站供民眾點閱；另為因應新冠肺炎，憲法法庭旁聽席均會間隔一公尺，也建議旁聽者配戴口罩。