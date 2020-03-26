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涉幫受刑人夾帶食物 高雄監獄2管理員貪汙重判

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導
高雄監獄戒護科徐姓主任管理員、黃姓管理員遭控涉幫助受刑人夾帶食物進監獄，高雄高分院今天依貪汙罪各判7年半及6年徒刑。圖／本報資料照
高雄監獄戒護科徐姓主任管理員、黃姓管理員遭控涉幫助受刑人夾帶食物進監獄，高雄高分院今天依貪汙罪各判7年半及6年徒刑。圖／本報資料照

高雄監獄戒護科徐姓主任管理員、黃姓管理員，遭控5年前答應替洪姓受刑人夾帶食物進監獄，徐藉此收受洪母所購買的牛肉、高山茶等好處；高雄高分院審理認定，徐犯4個對主管事務圖自己或他人不法利益罪、不違背職務收賄罪，今天判7年半；黃犯11個對主管事務圖他人不法利益罪，判6年，兩人皆褫奪公權3年。可上訴。

判決指出，徐姓男子擔任高雄監獄戒護科主任管理員時，2014年就曾利用執行戒護職務之便，未經獄中的醫師同意，將成藥「敏肝寧」帶入舍房給劉姓受刑人；2016年1月收受洪姓受刑人母親贈送的1萬5000元高山茶，接著他與洪母前往美式賣場買牛肉，烹煮好後帶進監獄給洪，第二次則是他自行買好牛肉向洪母請款。

徐姓男子兩度皆把牛肉煮好後裝進便當盒，分好幾天帶進監獄給洪姓受刑人午餐加菜，都沒經過獄方的檢查程序，讓洪圖得4620元價值的牛肉，徐在第2次買牛肉後，拿取其中3分之1自己享用，圖得約2310元價值。

另名擔任戒護科管理員的黃姓男子，在2015年11月至2016年3月間，用洪母提供的現金，替洪姓受刑人買茶葉、香菸、口香糖、咖啡及肉鬆等用品，再自行攜入高雄監獄，沒經過獄方的審查，讓洪獲得物品的總值約9萬5000元。

徐、黃姓男子審理時承認協助夾帶物品，辯稱縱使違反相關規定，僅屬行政懲處的範疇，而不是貪汙罪嫌；一審判徐姓男子3年徒刑、褫奪公權3年，黃的部分因事證不足判無罪。

全案上訴後，兩人仍堅稱應只違反行政規定，二審認定徐姓男子替劉姓受刑人夾帶1次、洪姓受刑人夾帶2次及收洪母饋送共4罪，改判刑7年半；黃的部分則11次替洪姓受刑人買東西攜入監所，考量有自首，改判6年。

受刑人 監獄 收賄

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