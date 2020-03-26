誣告警察緊追害摔車...背後原因起底：為1張罰單報復

不爽遭警員開闖紅燈罰單，高雄市洪姓男子不僅嗆「攔三小」，撂話只要警員開單，「一定會告你，讓你好看」，更報復式汙衊警員在攔查時緊追不放，強勢逼車害他自摔倒地，手腳、肩部因此摔傷，胡亂誣告警員傷害。檢警查辦，發現全是洪男報復行為，橋頭地院依誣告罪，判處洪有期徒刑6月，可上訴。

洪男去年3月19日上午騎車經過台南市龍崎區182縣道25.7公里處時，被執行交通稽查勤務的台南歸仁分局龍船派出所郭姓警員發現他闖紅燈。郭員上前示意洪男接受攔查，但洪男見狀，反而繼續直行，隨即在182縣道西向東31公里處迴轉離去。

當天洪男就打電話到龍船派出所，質疑郭員攔查正當性，還說郭員開警車逼車，害他自摔倒地受傷。洪男隔天到高雄旗山內門分駐所提告郭員傷害。警方人員接獲報案，通知郭員來說明並檢視當天行車記錄器畫面，發現不是如洪所說，懷疑洪男報案不實，將洪依誣告罪嫌移送。

洪男到案承認有被郭員攔查，也有提告傷害一事，但矢口否認誣告，堅稱郭員當時確實有逼車、緊追，「我迴轉後沒多久就彎入旁邊山徑自摔，摔車當時，警察已不在旁邊」，強調沒有虛構事實誣告郭。

郭員則還原當時情況，表示洪男騎車闖路口紅燈，自己在第一時間示意他停車受檢，但洪只用台語回一聲「阿」，又繼續往前騎，自己才開車跟上，並持續用擴音器示意洪停車接受稽查，表明若他不接受稽查，就要依法舉發。洪男不理會，直接迴轉騎走。郭員強調，攔查過程中，都沒有緊追、逼車、或碰撞到洪的機車，也沒見他摔車。

郭員表示，但當天他回到派出所後，所內就接到洪來電，質疑他在 182線道「攔三小」，還說當時沒攔到他，憑什麼開紅單，更撂話如果開單，一定會告，「讓你好看」。

橋頭地院為求謹慎起見，查看內門分駐所員警在接獲洪男報案時所拍攝的傷勢照片，看到才事隔一天，洪男右手、右腳、右肩等處傷勢已呈現結痂且黑色素沉澱，傷勢看似接近痊癒，不像摔車隔天的傷勢狀況。

承審法官又勘驗巡邏車行車記錄器，也沒發現洪男所說情節，加上洪男在提告後半個多月，又自行到警局撤告，橋頭地院審結，認定洪男因不滿遭攔查舉發，才虛構事實，誣告郭姓警員，犯後態度也不佳，依誣告罪，判處洪有期徒刑6月，可上訴。