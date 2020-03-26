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苗栗縣議員江村貴疑任頭屋鄉長涉貪汙 聲押獲准

聯合報 / 記者劉星君范榮達胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣議員江村貴因涉嫌任職頭屋鄉長貪汙案，檢方向法院聲請羈押獲准。圖／報系資料照
苗栗縣議員江村貴因涉嫌任職頭屋鄉長貪汙案，檢方向法院聲請羈押獲准。圖／報系資料照

苗栗縣議會國民黨團書記長、議員江村貴涉嫌在擔任頭屋鄉長時涉及工程、人事弊案，調查局中部機動組昨搜索頭屋鄉公所等7個處所，帶回江村貴等13人，檢方昨訊問後將江村貴依違反貪汙治罪條例向法院聲押，今上午聲押獲准。

苗栗地檢署指出，縣議員江村貴任職苗栗縣頭屋鄉公所鄉長期間涉嫌違反貪汙治罪條例刑事案件，指揮法務部廉政署中部地區調查組偵辦，25日搜索，包含頭屋鄉公所在內共7個處所，並傳喚含犯罪嫌疑人與證人共13人。

全案經檢方偵訊後認為江村貴因涉犯貪污治罪條例第5條第1項第3款之犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯與證人、湮滅證據之虞，於昨日晚間向苗栗地方法院聲請羈押禁見，法院在今天上午庭訊後，裁准羈押禁見，其他6名犯嫌分別經檢察官諭知10萬元、5萬元交保、限制住居或飭回，後續將持續調查相關人證、物證，以釐清相關犯罪細節並儘速偵結。

民進黨苗栗縣議會黨團總召陳光軒說，對議員江村貴涉案遭押深感憤慨。江屢次在議會以國民黨團書記長身分聯合黨籍議員對在野議員進行霸凌式批判，如今還涉及貪汙案件，陳光軒呼籲江應立即辭去議員職務，還給苗栗縣議會乾淨的問政空間。

苗栗縣 貪汙 國民黨

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