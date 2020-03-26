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竹聯幫勾結環保蟑螂牟利 刑事局逮18嫌

中央社 / 台北26日電

以符男為首的竹聯幫太極堂八德聖龍會幫派結合清運車隊，非法載運廢棄物至濁水溪沿線掩埋、回填，1年半非法獲利新台幣3000萬元，刑事局23日循線緝獲符男等18嫌送辦。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第七大隊副大隊長徐釗斌表示，先前偵辦一起假檢警詐欺車手案，循線追查發現此車手集團幕後是以桃園37歲符男為首的竹聯幫太極堂八德聖龍會所操控，立即成立專案小組偵辦。

經查發現，此幫派組織除從事電信詐欺外，也圍事桃園工地土方清運，若遇不從者則率眾恐嚇、阻攔，讓工程作業停擺。

此外，符男等人還結合中部地區以50歲李男為首的清運車隊，透過合法掩護非法犯罪手法，假借合法清運公司名義招攬欲清除廢棄物的處理場或拆除業者等，再由無廢棄物清除、處理許可文件的李男清運車隊協助處理，趁夜載運至濁水溪沿線的國有土地或向不知情地主承租農用土地，非法傾倒棄置事業廢棄物後再掩埋、回填。

根據調查了解，這群環保蟑螂以低於市價一半的運費招攬業務，單月非法獲利約100至200萬元，粗估營運1年半共獲取3000萬元不法利益。

刑事局見時機成熟，分別於去年12月中旬、今年3月23日於雙北市、桃園市、彰化縣、南投縣和雲林縣等地查獲包括符男和李男在內的18名犯嫌。

同時查獲犯罪聯絡用行動電話、電擊棒、幫派T恤、槍枝滑套、通槍條、安非他命吸食器、武士刀1把、蝴蝶刀1支、匕首1支、挖土機1部、曳引車頭3部、車斗5個、鏟土機（山貓）1部、清運工作記錄單及改造手槍2把、子彈4顆等贓證物。

全案詢後依組織犯罪防制條例和廢棄物清理法送辦。

廢棄物 幫派

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