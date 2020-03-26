轉傳新冠肺炎謠言提醒鄰居 僅傳一人法官判女子免罰

台南市陳姓女子今年2月7日在住處以Line轉傳同事訊息「某診所今天有一個病患確診新冠肺炎」、「在安南區」等謠言訊息給鄰居，經民眾發現後至台南市政府網站線上檢舉，警方依違反社會秩序維護法移送，陳女供稱因鄰居是補教業者有學生住在安南區，好心提醒鄰居及學生注意安全，法官判免罰。

上述不實謠言訊息，經該診所、警方等出面澄清，警方指出，有關自行看圖說故事，散布該圖為新冠肺炎確診假消息者，警方均會蒐證偵辦。陳女之外，警方也依傳染病防治法移送其他散布訊息。

台南簡易庭審理時，陳女坦承以Line轉傳上述訊息給他人，且經鄰居證述明確。但陳女否認違反社維法中「散布謠言，足以影響公共安寧者」，她表示，知道散播有關傳染病流行疫情的謠言或不實訊息造成恐慌是違法的。

她強調，用意並不是要散播消息，而是因為鄰居有學生在安南區，她才會基於好心提醒鄰居及她的學生注意安全。且得知該訊息有誤時，她馬上告知鄰居事情解除了。

台南簡易庭考量現代社會各方資訊快速龐雜，一般閱覽者並非均有足夠資訊判斷及查證能力，陳女單純未查證或判斷錯誤而轉貼他人訊息的行為，並非基於故意捏違或明知為不實事實仍轉傳的，採信陳女所言當時是過失誤傳。

同時，陳女轉傳訊息的人數只有鄰居1人，轉傳的訊息並非公開而置於不特定人得以見聞的狀態，認她主觀上並非故意散布謠言。因此，法官判她免罰，可上訴。