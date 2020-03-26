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前法官江國華從北韓運煤 認罪判緩刑但要繳100萬

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導
圖為台北地院。記者王聖藜/攝影
圖為台北地院。記者王聖藜/攝影

台灣高等法院前法官江國華家族掌控的律岡聯合企業公司，被控偽造航行日誌從北韓載無煙煤，一度依資恐防制法偵處，檢方後來依偽造有價證券、偽造文書、違反商業會計法罪起訴江國華、江的兒子江衡、業者呂盈達，台北地院審理3人認罪，今天3人都獲緩刑宣告。

江國華依2個偽造私文書罪判刑8月、7月，訂應執行刑1年，緩刑5年，向公庫支付100萬元；江衡依2個偽造私文書罪判刑7月、6月，緩刑5年，向公庫支付50萬元；呂盈達依1個偽造私文書罪判刑6月，緩刑4年，向公庫支付20萬元。全案可上訴。

江國華是司法官學院21期結業，曾擔任台灣高等法院法官兼書記官長，受命審理過「蘇建和3死囚案」，改判3人無罪，並當庭釋放他們。

台北地檢署指控，江國華、江衡透過大陸人租用「凱翔號」貨輪，開往北韓南浦港載送價值約300萬美元的無煙煤4萬噸，再運往越南錦普港卸貨轉賣牟利；北韓遭聯合國制裁，江氏父子即偽造無煙煤產地證明來自俄羅斯、越南，船隻還刻意關閉衛星定位訊號。

檢方調查指控，律岡以一噸40美元的價差，向北韓「大進」公司購買無煙煤，若以4萬噸換算，一趟獲利至少數千萬台幣，江衡等人以偽造產地證明及不實 INVOICE 等押匯文件，向華南銀行申請開立信用狀。

2018年1月，檢察官搜索律岡聯合企業公司等處所，並聲押公司登記負責人江衡獲准，偵結前，主動向法院聲請撤銷江衡的羈押禁見處分；江國華在約談到案後以100萬元交保，律岡業務經理呂盈達偵查中被諭令以10萬元交保。

北韓 台灣高等法院 越南

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