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陳菊秘書處長怒告誹謗 國民黨高雄議員判拘役25日

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導
國民黨高雄市議員蔡金晏，被前市長陳菊的秘書處長陳瓊華自訴妨害名譽，高雄地院昨天依誹謗罪判拘役25日，可上訴。圖／翻攝蔡金晏臉書
國民黨高雄市議員蔡金晏，被前市長陳菊的秘書處長陳瓊華自訴妨害名譽，高雄地院昨天依誹謗罪判拘役25日，可上訴。圖／翻攝蔡金晏臉書

國民黨高雄市議員蔡金晏去年5月接受媒體訪問，指出前市長陳菊的秘書處長陳瓊華，曾邀請市民及移工到市府中庭觀賞世足賽轉播，「竟不知移工多為不吃豬肉的回教徒，居然請吃熱狗、香腸」，陳瓊華為此自訴告蔡妨害名譽；高雄地院認為，轉播現場對含豬肉食物有標示，也提供其他食物，蔡未善盡合理查證，昨天依誹謗罪判拘役25日，可上訴。

蔡金晏今天回應，「尊重地院判決，惟尚未收到判決書，收到將與律師研議上訴爭取個人權益，維護對公共事務評論之言論自由」。

法官考量，蔡金晏擔任高雄市議員超過9年，未詳加查證就輕率發表言論，且始終否認犯行，沒向陳瓊華道歉或尋求和解，但本於他議員職責善盡監督政府之責，量刑不必從重。

判決指出，陳瓊華為2014年12月25日到2018年12月25日擔任高雄市府秘書處的處長，她主辦規劃2018年7月14日晚間在市府四維行政中心的中庭，舉辦「開放市府．High翻世足」的世界盃足球賽季軍轉播，邀請市民及400名外籍移工到場同歡，現場提供飲料、標示含豬肉的熱狗、大腸包小腸，另還有關東煮、爆米花。

但蔡金晏去年5月10日前後接受媒體採訪，表示稱「時任秘書處長的陳瓊華，在市府中庭請外籍移工看世界杯足球賽轉播，負責對外交流的她竟不知移工多為不吃豬肉的回教徒，居然請吃熱狗、香腸」。

陳瓊華看見報導後，認為此言論已經使她的工作能力受負面貶抑，足以毀損名譽，便委請律師提起自訴；蔡金晏出庭指出，並無誹謗的故意，是基於善意，對可受公評的事項提出適當的主觀評論，符合刑法311條第1項第3款免責條件。

法官傳喚承辦活動的秘書處職員、行銷公司人員，也勘驗現場照片，查出活動現場對於含有豬肉的食物，都另製作告示牌清楚標示，使參加者可以避免誤食，還提供不含豬肉的食物供伊斯蘭教的外籍移工食用，認定蔡金晏受訪的說法已使陳瓊華名譽受損。

法官指出，蔡金晏所說的內容都很具體，加上他身為市議員有暢通查證管道及人脈，卻也沒去詢問市府等主辦方來做查證，自稱憑著先前閱讀的某平面媒體報導寫「當天會準備一些簡單的在地小吃與飲料，包括熱狗跟汽水」，就受訪發言，難認定已做到善盡查證義務。

移工 高雄市

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