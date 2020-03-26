又見假訊息！ 境外人士臉書貼賴清德訃告惡搞

刑事局25日接獲民眾檢舉，指稱臉書有人張貼候任副總統賴清德的訃告圖片，文章表示賴清德因染上新冠肺炎在3月25日逝世等不實內容。

警方調查，張貼圖文是一名暱稱Xi開頭的臉書使用者，文中多處用語都是大陸慣用詞，該帳號多在臉書社團「中华统一交流群(全球华人)」貼文，與網友的留言對話都使用簡體字，同時該帳號曾遭警方調查，認定為陸方網友使用，因此研判是境外人士，以該帳號張貼不實訊息，意圖製造民眾恐慌，干擾台灣防疫工作。

刑事局呼籲，民眾不要隨意製造、散布或轉傳涉及新型冠狀病毒肺炎疫情的不實、或未經查證訊息，警方將依法速查嚴辦。

警方也請民眾全力配合政府相關防疫措施，相關資訊可上疾管署網站查詢最新公告內容。並可加入衛生福利部疾病管制署的「疾管家」官方Line帳號，將提供最新的防疫資訊、也可查詢常見的傳染病。