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偉盟炒股案 賴文正侵占公款炒股一審判5年6月

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導
賴文正(右)、賴建志父子。圖／本報資料照片
賴文正(右)、賴建志父子。圖／本報資料照片

曾為上櫃公司的偉盟工業負責人賴文正炒股案，侵占旗下采盟公司多達8億逾元，其中4億多元用來炒股，特偵組（已裁撤）起訴賴文正父子，及股票作手郇金鏞等7人。士林地方法院日前審結，賴文正犯業務侵占罪，及證券交易法高買地賣證券罪，應執行5年6月徒刑。

賴文正在2011年至2015年間，指示不知情員工把采盟帳戶內7億7026萬4701元，匯入黃金春帳戶，侵占采盟公司款。又因偉盟、采盟公司100年間共同投標的中部科學工業園區二林基地，調度使用農業用水計畫工程，把預付工程款從偉盟撥付至采盟帳戶後，轉匯5215萬元至黃金春帳戶，侵占采盟公司款。

判決指出，賴實際掌控人頭證券帳戶的交割銀行帳戶，侵占采盟公司款的8億餘元，有4億7888萬7000元，用來炒作偉盟公司股票，事後賴文正陸續歸還8億2180萬元。

賴文正辯稱，采盟資本只有1億8千萬元，每年都做1百多億工程，始終不夠錢，黃金春是他早期的司機，用他的名字做關係企業「活水」，不夠錢都由黃金春帳戶借他們，他們有錢就回給此帳戶。

賴表示，自己負責幾個公司的財務「槓桿原理」，大家互相借錢，沒有錢會再從外面調進黃金春的帳戶，財務分配給不夠錢的公司。賴稱，特偵組只是取其中一段期間，「就說我淘空采盟公司，這是胡扯」，可以調閱采盟公司的資產負債表，有沒有借錢跟還錢，從前面到後面一次計算等語。

合議庭認為，從黃金春帳戶匯出的款項，均為賴文正私人支出，與采盟公司公務，或公司業務往來的公司行號無涉，侵占的款項並非基於同業往來，而是賴文正挪用采盟公司款項做私人使用。

操作偉盟股票部分，賴文正辯稱，有買賣但沒炒股。判決指出，偉盟因機場捷運工程與丸紅公司有訴訟，當時媒體也報導賴文正牽涉彰化球場事件，為了穩定股價，在股東壓力和護盤維持股價動機下，找來姜等人炒股。

合議庭指出，賴文正是采盟公司實際負責人，竟不謹慎從事，貪圖不法利益，以不實會計傳票，接續侵占公司款項，時間非短，金額甚鉅，犯罪情節嚴重，犯後態度自始否認。

合議庭認定，賴文正負責提供人頭帳戶及資金，與姜獻傑、賴建志主導操縱股價之各項決策，劉玉明、郇金鏞負責下單及聯絡金主，馮垂青則負責尋覓金主、協助被告姜獻傑記帳及日常庶務。姜獻傑、劉玉明、賴建志偵審中均坦認犯行，馮垂青、郇金鏞於偵查中坦承犯行，但在審理時翻異前詞。

合議庭審酌，賴等人共同操縱偉盟公司股價，破壞證券市場交易機制，混淆投資人判斷及市場供需價格，造成偉盟公司股價悖離市場機制，對國家金融、經濟秩序所造成之危害甚鉅，共同炒作偉盟公司股價犯行之犯罪所得為損失1億6313萬7千元。

賴文正犯業務侵占罪，處有期徒刑貳年，未扣案犯罪所得61萬4701元沒收。又共同犯證券交易法第171條第1項第1款高買低賣證券罪，處4年徒刑，應執行5年6月。

法院依照共同犯共同犯證券交易法，賴建志、劉玉明，各處有期徒刑1年8月，緩刑3年，分別支付公庫50萬元、30萬元。同案被告姜獻傑、馮垂青及郇金鏞，分別處1年8月、1年8月、2年徒刑，采盟董事長黃金助無罪。全案可上訴。

炒股 機場捷運 特偵組

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