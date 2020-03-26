他涉恐嚇醫護竟逆轉免刑 真相是母親與護理師這番對話

高雄鄧姓男子前年7月在高雄市鳳山醫院，疑認為幫忙母親打針的李姓護理師態度不佳，涉怒嗆「你再這樣下去我會打你」等語，雖沒真動手，一審依犯妨害醫事人員執行醫療業務罪，判鄧4月徒刑得易科罰金；但鄧上訴後，高雄高分院考量，鄧感受母親受無理對待時有耐住性子，是之後與醫護口角時才激動一時情緒失控，情可憫恕，改判免刑確定。

判決指出，2018年7月23日中午12點多，鄧姓男子陪年邁母親到鳳山醫院急診室就診，聽到李姓護理師與母親的對話內容而心生不滿，鄧推著坐輪椅的母親離開診間後，便與李女及黃姓醫生起口角，並涉嗆「你相不相信，你再這樣下去我會打你」、「我每兩個禮拜要帶我母親來打針，你再這個樣子你試試看」，讓李女心生畏懼而趕緊由院方報案。

鄧姓男子到案後辯稱對護理師態度不滿，但並沒說「你相不相信，你再這樣下去我會打你」，一審法官另依李姓護理師、黃姓醫生證詞，認定鄧的行為造成醫護承受莫大心理壓力，嚴重影響醫療業務，依犯妨害醫事人員執行醫療業務罪，判4月徒刑，得易科罰金12萬元。

鄧姓男子上訴後，二審合議庭勘驗案發時診間對話，鄧母說「小姐，可不可以換個部位打針。」李姓護理師回「打針打哪都很痛啦。」鄧母又說「小姐可不可以幫我揉揉……」，李女回「叫你兒子揉。」鄧母表示「兒子不方便揉ㄟ」，李女便說「那他來幹什麼？」鄧母就說「現在的小姐，怎麼都那麼兇。」

合議庭認為，鄧姓男子感受到自己母親遭受無禮待遇，仍住耐性沒當場反應，讓李女完成醫療業務，可見他一開始沒有恐嚇犯意，是後來跟李女、黃姓醫生發生口角爭執，才在雙方激動對話下一時情緒失控導致恐嚇犯行，不能全可歸責是鄧一方的惡意。

合議庭指，考量本案的原因與環境，認為鄧姓男子的狀況足以引起一般人同情，顯可憫恕，即使依刑法59條減輕刑期對鄧來說仍然過重，適用刑法61條第1款免刑的規定。