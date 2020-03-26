驚死！草屯警查獲職業賭場全無罩 好賭不怕肺炎疫情

賭客當真不怕死，面對新冠肺炎疫情愈見猖獗時，仍然群聚草屯鎮石川里一帶閒置工廠內暗中開設「推筒仔」職業賭場聚賭，經警方布局多時，待時機成熟，3月19日破獲職業性大賭場，逮捕主持人、莊家及賭客30人，現場查扣賭資22萬餘元現金，全案依賭博罪嫌移送南投地檢署偵辦。

警方表示，新光派出所日前接獲線報，轄區內一支流竄於中彰投區域的職業賭場，趁公務機關忙於防疫期間，為躲避警方查緝，大膽躲避鄉間流竄聚賭，經警方多方尋覓並循線追查，上周19日衝入現場發現，空間不到20坪的狹窄鐵皮屋內，竟擠了將近30人。

警方到場發現四處流竄的大型職業賭場，密室裡不僅空氣無法流通，賭客們還抽菸嚼檳榔，讓賭桌旁籠罩一層煙霧，一群人圍成一圈有恃無恐地進行押注、開牌，卻完全沒人戴口罩，讓警方不禁感嘆賭性堅強不怕死。

草屯分局並表示，這個職業賭場首腦夥同共犯數人縝密規劃、細緻分工，除在賭場各出入口及周邊裝設監視器，更派專車接送賭客隱蔽行蹤，於賭博期間還派有4、5輛「叫水」(放哨)於周邊地區「巡邏」，即時監控警方行動。