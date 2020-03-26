聽新聞
test
0:00 / 0:00
街口支付胡亦嘉告愛評網5高層作假帳 獲不起訴
街口支付去年收購客誠科技（iPeen愛評網）後，創辦人胡亦嘉突然解僱愛評網16名員工，引發勞資糾紛；事後，胡又質疑愛評網涉嫌作假帳、偽造出勤紀錄表溢領薪資，控告愛評網共同創辦人葉卉婷、葉卉卿、何吉弘等3人及高階主管陳奕光、彭郁紋涉詐欺、背信罪。台北地檢署依罪證不足，今不起訴葉女等5人。
愛評網於2006年成立，2018年間由大陸美團點評收購，成為全陸資公司，後來美團委託給客誠科技負責營運。去年3月27日，愛評網改由街口網絡股份有限公司百分之百出資收購，並指派胡亦嘉登記成為客誠公司負責人。
不過，媒體爆出胡無預警以違反勞動契約、曠職等理由，解雇愛評網16名員工。胡也質疑，葉女等5名高層涉嫌以不實發票作假帳、偽造出勤紀錄表，企圖溢領人事、雜支等營運費用，涉詐欺、背信等罪，因此提告。
據了解，葉女等5人庭訊時坦承偽造出勤紀錄表，但並非沒有實際上、下班，其實高階主管根本不用打卡，這樣的做法僅是為讓胡亦嘉了解他們上班情況；至於帳目皆是按收購協議，以原有營運模式進行支出費用請領，並未造假。
檢方認為，胡亦嘉雖收購愛評網，但其並不清楚原本營運帳目相關細節，又確實創辦人、一級主管按一般公司規定根本不需打卡上、下班，且查無作假帳的事證，依罪證不足，給予5人不起訴處分。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言