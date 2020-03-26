街口支付胡亦嘉告愛評網5高層作假帳 獲不起訴

街口支付去年收購客誠科技（iPeen愛評網）後，創辦人胡亦嘉突然解僱愛評網16名員工，引發勞資糾紛；事後，胡又質疑愛評網涉嫌作假帳、偽造出勤紀錄表溢領薪資，控告愛評網共同創辦人葉卉婷、葉卉卿、何吉弘等3人及高階主管陳奕光、彭郁紋涉詐欺、背信罪。台北地檢署依罪證不足，今不起訴葉女等5人。

愛評網於2006年成立，2018年間由大陸美團點評收購，成為全陸資公司，後來美團委託給客誠科技負責營運。去年3月27日，愛評網改由街口網絡股份有限公司百分之百出資收購，並指派胡亦嘉登記成為客誠公司負責人。

不過，媒體爆出胡無預警以違反勞動契約、曠職等理由，解雇愛評網16名員工。胡也質疑，葉女等5名高層涉嫌以不實發票作假帳、偽造出勤紀錄表，企圖溢領人事、雜支等營運費用，涉詐欺、背信等罪，因此提告。

據了解，葉女等5人庭訊時坦承偽造出勤紀錄表，但並非沒有實際上、下班，其實高階主管根本不用打卡，這樣的做法僅是為讓胡亦嘉了解他們上班情況；至於帳目皆是按收購協議，以原有營運模式進行支出費用請領，並未造假。

檢方認為，胡亦嘉雖收購愛評網，但其並不清楚原本營運帳目相關細節，又確實創辦人、一級主管按一般公司規定根本不需打卡上、下班，且查無作假帳的事證，依罪證不足，給予5人不起訴處分。