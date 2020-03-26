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白天執行酒測？ 民眾滿臉問號 台南警方回應這些理由

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南白河警分局今天上午同步執行酒駕取締勤務。記者吳淑玲／翻攝
台南白河警分局今天上午同步執行酒駕取締勤務。記者吳淑玲／翻攝

台南市白河警分局為貫徹「酒駕零容忍」目標及杜絕酒駕違規決心，今天上午配合警察局全市同步執行取締酒後駕車專案勤務時，有民眾充滿疑問地說「怎麼會在白天執行酒測？」台南市警局表示，執行時段是不斷的調整，主要有兩大原因，白天因酒駕造成傷亡案件仍不少，防疫期間彈性調整可兼顧查檢疫落跑及酒駕者。

白河警分局今天上午執行取締酒後駕車專案勤務，於白河區中山路與富民路口針對來往白河、東山及新營地區的車輛實施路檢，許多民眾對於警方在白天執行酒駕路檢，提出疑問？白河警方強調，現在雖然在防疫期間，取締酒駕仍持續絕不放鬆，除了做好員警防疫工作外，更會強化取締酒後駕車量能，分析轄內酒後駕車肇事熱點熱時彈性規劃勤務，民眾千萬勿存僥倖心態酒後駕車。

白河分局表示，目前酒駕相關標準及處罰提高，酒測值超過0.15 mg/L即屬違規，只要體內酒精未代謝完全，極有可能超過標準。提醒民眾飲酒或食用含有酒精的食品後，駕車前應有充足休息，讓酒精能夠完全代謝，若晚上聚餐有飲用大量或酒精濃度較高酒類，最安全的方法，就是隔日早上避免開車或騎車，以免影響駕駛安全。

台南白河警分局今天上午同步執行酒駕取締勤務。記者吳淑玲／翻攝
台南白河警分局今天上午同步執行酒駕取締勤務。記者吳淑玲／翻攝
台南白河警分局今天上午同步執行酒駕取締勤務。記者吳淑玲／翻攝
台南白河警分局今天上午同步執行酒駕取締勤務。記者吳淑玲／翻攝
台南白河警分局今天上午同步執行酒駕取締勤務。記者吳淑玲／翻攝
台南白河警分局今天上午同步執行酒駕取締勤務。記者吳淑玲／翻攝

酒駕 白河

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