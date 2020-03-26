移民署替代役爆偷賣香菸給收容移工 1支菸暴利賣100元

移民署南區事務大隊高雄收容所的施姓替代役男，遭控去年1、2月間，多次涉私賣香菸給收容的外籍移工，原本市售一包20支僅110元的香菸，他竟每支就賣100元至200元，總計賺2657元；施被內部察覺後主動向廉政署自首、並繳回2657元，高雄地院依對非主管事務圖利罪，處1年徒刑、褫奪公權1年，緩刑3年，可上訴。

合議庭也宣告，緩刑3年的條件為接受2場法治教育，且提供60小時的義務勞務。

判決指出，施姓男子2018年12月9日撥交至內政部移民署南區事務大隊高雄收容所來擔任替代役，負責收容所內崗哨，及協助收容區收容、戒護受收容人等助勤任務。

不料施姓男子去年1月27日至2月18日之間，多次受到所內的收容外籍移工的委託，或他自行招攬下，將每包20支市價110元的「DUNHILL」品牌香菸，以每支100至200元販售；當他不法行為曝光後，主動至法務部廉政署南部地區調查組自首，並繳出賺取的現金。

檢廉單位也找印尼籍、越南籍、奈及利亞籍等4名收容人來作證，認定施姓男子共賣了15次，合計不法利益2657元， 批評施貪圖小利，利用職務能接近受收容人的機會，高價販售違禁品香菸以牟利，嚴重破壞收容所的管理秩序。

合議庭也考量，因全案符合貪汙治罪條例所規定，不法利益在5萬元以下、自首並繳回犯罪所得都能減刑，輕判施姓男子1年徒刑，加上他應該知所警惕不會再犯，宣告緩刑3年。