觸控面板大廠宸鴻集團員工 洩密給大陸天馬公司被訴

國內觸控面板大廠宸鴻集團，旗下子公司市場行銷處莊姓副理，涉嫌將集團營業秘密「TOL Ⅱ-W成本V02-2015018」檔案1、「板材驗證list.pdf」 檔案2，洩露給對手大陸的天馬微電子股份有限公司葉姓女採購員，經莊的上級發現報警，台中地檢署依違反營業秘密、背信等罪將他起訴。

莊姓副理（46歲）坦承傳送部分檔案給葉女，否認收受好處，辯稱為拉攏客戶、客戶要，並稱檔案屬過時的技術、不是秘密。

檢察官審酌，宸鴻集團（TPK集團）投入研發TOL Ⅱ 的固定資產成本支出，計6億2476萬餘元，另自2014年至2019年5月間，TOL Ⅱ技術運用於各類產品的銷售總額達73億8357萬餘元，TOL Ⅱ相關研究及技術對集團具高度經濟價值，莊所造成的損害至鉅，犯後飾詞卸責，未見悔意，請法官從重量刑。

起訴書指出，震鴻集團旗下有香港商宸盛光電有限公司台灣公司，以及設在中國大陸廈門地區的宸陽光電、瑞世達科技、寶宸科技、宸鴻科技等子公司，主要從事觸控感應器、觸控模組、觸控螢幕，主力產品為投射電容觸控技術的應用，屬於技術層次及造難度最高的技術，採取多層保密程序及分級分類的內部管制程序來保護。

中國大陸地區天馬微電子股份有限公司，是中國大陸國有企業中國航空技術國際控股公司的子公司，產品與TPK集團生產製造的產品相仿，兩者處於競爭關係。

莊姓男子自2014年2月間，受僱宸盛公司擔任副理，同年5月奉派至瑞世達公司擔任專案管理、知悉屬於軟體加密「TOL Ⅱ-W成本V02-2015018」檔案1，再於2017年奉派至宸鴻公司擔任行銷部業務副理，知悉「板材驗證list.pdf」 、「Plastic material list -20180201.xlsx」檔案2。

大陸天馬公司為節省研發時間、人力及花費，快速進入技術領域，透過公司葉姓女職員與莊接觸，莊於2018年2月間，為拉攏葉女，私自應允提供「PC蓋板驗證紀錄」，為規避集團對於外發郵件的管制，佯裝轉傳分享市場內銷報告，夾帶檔案2傳給葉。

2018年3月間，莊應葉的要求，同意將檔案1洩露給葉，但檔案1為軟體加密管制，由莊傳給不知情的鞠姓同事將檔案1解除加密，但驚覺可能被公司察覺，遂將檔案1更改名稱，夾帶傳給葉，但因莊的主管異動，新任林姓主管尚未核准莊外發電子郵件的權限，致莊未傳送成功。

葉向莊表示未收到，莊又於同月7日，以公務電子郵件傳送給不知情的劉姓同事，向劉表示因客戶急需資料，請劉協助轉傳外發郵件，劉將莊傳送的郵件及附近件檔案轉寄給葉。而莊的上級林姓經理審查莊外發郵件時，察覺莊的電子郵件附件檔案屬營業秘密，隨即向主管報告後訴請法務部調查局北機站偵辦。