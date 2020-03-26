工運大老性侵女秘書 還怪「你錯在長太漂亮」

工運大老賴萬枝6年前參加活動，在飯店房間強吻女秘書，還掀衣咬傷女秘書乳頭再指侵得逞，一審依強制性交罪判賴萬枝3年2月徒刑，台灣高等法院今駁回上訴，維持判3年2月徒刑，可上訴。

賴萬枝擔任某工會總會幹部時，和女秘書一同參加勞工教育活動，入住南投某會館；當晚女秘書不勝酒力回房間休息，賴以探望為由和友人一起到女秘書房間，見另名工會同仁醉倒在女秘書床上昏睡。

賴等人先將工會同仁攙扶回房間休息，女秘書以為大家都離開，放心地倒臥在床上休息，未料賴萬枝見狀，強趴在女秘書身上親吻，不顧女秘書大喊「你給我滾」，他仍掀開衣服咬傷女秘書乳頭，最後以手指性侵得逞。

賴萬枝離開房間前，還對女秘書說「這件事情我有錯，但是你也有錯，你錯在長得漂亮又優秀，我很感謝你在工作上對我的幫忙」。

法院認為，女秘書事後被診斷出創傷後壓力症候群，加上其他同事的證詞，認為案發後女秘書對賴萬枝態度有變，桃園地院一審依強制性交罪判賴萬枝3年2月徒刑；高院今駁回上訴。