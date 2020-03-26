疑汙染床單曬社區陽台 嘉義長庚：離職員工攜出報廢品
新冠肺炎疫情險峻，嘉義縣衛生局接獲民眾投訴檢舉，指稱住太保市縣治區某社區的嘉義長庚員工，將疑汙染床單、毛巾、防護衣，帶回家晾曬陽台，恐造成防疫漏洞，要求查處。
長庚說，院內醫療布品處理洗縫作業，有完整分區規劃，各區彼此區隔且採獨立隔間，作業動線符合單向不交叉 (one-way)設計，並建有滅菌布包條碼追溯系統及建構完整的稽核安全網落實滅菌確效監測紀錄及生物快速判讀，且獲ISO國際品質認證。
醫療布品不堪使用，會先經高溫清洗及高溫烘乾後，以剪破方式標示為廢棄布品，供院內清潔使用；經查，這名離職員工陽台晾曬院內毛巾及床單，是私自攜出廢棄布品，無防護衣，布品已經高溫清洗殺菌，無染汙之虞，但已違反規定，將查處。
民眾檢舉指稱，嘉義長庚有洗衣廠，卻傳出是否有員工承攬部分床單毛巾，帶回太保住家清洗，形成社區衛生安全威脅，在某社區住宅後院，掛大量清洗過床單、毛巾，上面有「醫院」兩字，甚至還有疑似防護衣；如果由醫院放任員工拿出或承包，拿到社區自宅清洗，恐有防疫漏洞。
衛生局詢問長庚，最可能流出汙染床單與毛巾，是從太平間或洗腎室，若醫院太平間、洗腎室汙染床單、毛巾、防護衣，經私人或員工拿到民間地下洗衣廠，當心病毒就在你家隔壁，疫情緊張，長庚對院內汙染床單衣物管控是否有疏失？
衛生局說，長庚床單流出將查明是否醫院管理疏失，已責成醫院查明明天回報，若為醫院管理問題，會要求醫院檢討改善。
依傳染病防治法及醫療機構執行感染管制措施及查核辦法，醫療機構應訂醫療相關感染管制標準作業程序、另醫療機構對照護環境設施、衛材、器械、儀器面板等，應定期清潔確實消毒。對布與被單常規清洗方式有規範，針對特殊疾病訂相關清洗方式，嚴重特殊傳染性肺炎患者使用後須分開處置消毒，若醫院未依相關疾病進行床單清洗處理，恐違反傳染病防治法，查明屬實將依法辦理。
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