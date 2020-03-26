警院檢演練遠距訊問 防疫期間...被告律見權益不能忽視

新冠肺炎疫情嚴峻，司法院、法務部也擔心通緝犯押解移送過程恐成防疫破口，日前決議執法單位若遇有感染風險的被告，以「遠距訊問」為基本處理原則。橋頭地院、地檢署今天上午首次會同楠梓警分局演練遠距訊問作業流程，三方也聚焦討論，遠距視訊如何保障當事人律見權益。

高雄警、檢、審今天模擬，強盜通緝犯潛逃第三級疫區西班牙，但隨疫情升溫，通緝犯擔心染疫才主動搭機返台歸案，訊畢聲押禁見獲准等一整套遠距訊問流程。承辦員警、檢察官、法官、通緝被告、辯護人都在遠距視訊系統內，可透過鏡頭視窗看到彼此，被告在戶外偵訊庭接受遠距訊問時則全程上銬。

演練後，司法、檢察機關確認整套遠距偵訊系統已建置完畢，訊號順暢無虞。楠梓分局表示，未來對於罹患、疑似罹患新冠肺炎，或採取居家隔離、居家檢疫中的犯罪嫌疑人，在急迫且有立即訊問必要時，就會採取遠距訊問，超前部署防範未然。

院、檢肯定遠距訊問系統，然而，也聚焦討論，被告、辯護人都跟檢察官、法官在同一公開視窗，似乎剝奪被告與辯護人單獨秘密接見的權益。橋頭地院認為，為讓被告保有單獨律見機會，建議律師透過檢方系統接見被告。

但警方認為，若被告確實染疫，律師恐怕也不願意近距離接觸；為解決這問題，遠距視訊也能從手機登入，若律師有需要，可以讓他們從手機登入遠距視訊軟體，建立單獨會議邀請，進而順利秘密談話。此外，警方也有戶外隔離設備，被告、律師也能面對面溝通，警方上銬後便會站在一定距離外戒護，不會聽到他們談話。