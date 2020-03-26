通姦罪「懲罰女性」無助婚姻圓滿 婦團今呼籲除罪化

司法院大法官3月31日將就通姦罪是否違憲開言詞辯論庭，婦女新知基金會等民間團體今到司法院開「通姦除刑罰，幸福不能靠捉姦」記者會，並遞交法庭之友意見書，認為通姦罪追訴結果多半「懲罰女性」，有違性別平等，且無法維護婚姻家庭，成為性侵害工具，希望盡速廢除通姦罪，不要讓通姦罪淪為報復手段。

婦女新知董事長莊喬汝表示，通姦罪對維護完整的家庭和婚姻絲毫沒有幫助，在實務上非常多外遇案件，雖在一開始極度打擊婚姻，但後續走上刑事訴訟，在法庭上赤裸裸揭露親密行為時，完全壓垮夫妻間僅存一點點的信任感。

她說，通姦罪讓民眾乘載錯誤期待，包括元配以為抓到姦就可以拿到小孩監護權、順利取得夫妻財產，但事實上則不然；當國家用刑事法律去介入婚姻時，會讓一段可以「好好談」的關係破滅，不管是好好維持婚姻關係，或是好好結束婚姻。

婦女新知董事、律師林實芳今提出184位律師連署法庭之友意見書，她說根據相關通姦罪實務統計，提出告訴階段，被告是男性多於女性，性別比約111，但最終判決有罪或無罪，卻性別大逆轉，變成女性有罪居多，性別比逆轉為81.3，每處罰100位通姦罪女性，就只有81位男性受罰，從中看出女性在訴訟中被迫、無奈對丈夫撤告，最終追溯結果傾向「懲罰女性」，造成男女性別不平等。

她說，釋字666號解釋大法官協同意見書中說道，若犯罪會實質造成社會性別不平等，此法條有違反平等權的問題；實務上也看到無辜的非婚生子女，變成犯罪證據、呈堂證供，嚴重侵害孩子人格尊嚴和最佳利益。作為在野法曹，希望大法官看見社會的不平等，宣告通姦罪違憲。

人本教育基金會執行長表示，通姦罪常成為性侵害壓迫工具，有老師利用權勢性侵學生，學生卻擔心被老師的妻子告通姦，而不敢出面申訴，通姦罪成為狼師的保護傘，二度傷害受害學生。

通姦罪是否要除罪，各界討論多時，2002年大法官曾針對通、相姦罪是否違憲作釋字554號解釋，認為婚姻制度具有維護人倫秩序、男女平等、養育子女等社會性功能，國家為確保婚姻制度的存續與圓滿，可制定規範約束夫妻忠誠義務，性行為自由要在不妨害社會秩序公共利益的前提下，才受保障。大法官決定就通姦罪是否違憲在3月31日開言詞辯論庭，未來若宣告違憲，等於直接讓通姦除罪，勢必變更釋字554號解釋。