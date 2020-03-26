遭友人指控要求維修槍彈並代售 男逆轉勝二審改判無罪

陳姓男子被控非法持有具殺傷力的改造手槍1枝及子彈1顆，前年將槍枝送往仁德區友人維修及販售，在臉書提到「小狗要領養，可能要時間療養」，暗示槍枝有損壞需要維修，一審依友人及證人供詞，處3年2月徒刑，併科罰金5萬元，陳不服上訴，二審合議庭認友人及證人供述前後矛盾不一且不符常理，撤銷原判，認陳無罪，可上訴。

檢警調查，陳前年3月間，被控非法持有改造手槍及子彈，交給仁德區友人開設工廠處維修及販售，警方持搜索票，同年9月間下午1時50分，在友人住處起出該批槍彈。

台南地院傳喚友人及證人作證，指陳將槍彈寄放在他這裡，叫他幫忙維修及轉賣，但他不清楚哪裡有壞掉，陳覺得他的人際關很廣的樣子，交給他幫忙轉賣。友人證稱，因為他找不到買家，所以一直敷衍陳。

同時，調閱雙方臉書messenger對話，很隱諱的提及「你這隻」、「恩恩？」、「小狗要領養，可能要時間療養」、「好的。麻煩了。怎麼樣我再去找你聊天」等語。友人證述，對話內容是陳拜託他幫忙販賣扣案槍枝，「你這隻」指槍枝，「小狗要領養需要時間療養」，指的就是陳所交付的扣案槍枝有損壞，需要維修。

台南高分院合議庭認友人及證人歷次供述，前後矛盾不一且與常情不符之處，陳直接將扣案槍彈裝在黑色袋子裡丟在友人住處桌上，勉強友人收下；友人有可能為交情普通的陳寄藏槍、彈長達半年之久；陳如果急需用錢，那有將槍、彈放在友人處長達半年期間，而不取回另做處理的道理；友人供稱第一次接觸到槍彈，陳何以會將槍枝交給無維修能力的友人維修。因此，二審認證據不足，撤銷原審判決，改諭知陳無罪。