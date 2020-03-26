懷疑成功大學違法焚燒事業廢棄物 台南議長突擊檢查

台南市議長郭信良今天上午突擊成功大學安南校區，懷疑校內違法焚燒並超收事業廢棄物及醫療廢棄物，導致附近居民經常聞到刺鼻臭味，現場也發現一輛載滿中研院有機廢液的車子停在廠區內。對此，成大澄清，他們焚燒來自教育部體系各縣市的事業廢棄物，並沒有醫療廢棄物，一切都符合申報。

郭信良今天率地方里長到成大安南校區，並邀台南市環保局長謝世傑來勘查，郭信良說，安南校區暗渡陳倉，外面寫著大大的「水工所」，裡面卻在焚燒全國各學校的實驗品，包括中央研究院的醫療廢棄物、廢液等，附近里民竟然都不知道。

郭信良要求環保局立即徹查，針對廢液處理是否有符合標準、容量是否符合申請，尤其新冠肺炎疫情嚴重，處理人員的防護措施都不足，防疫漏洞恐從這裡開始。他認為，成大是知名大學，竟做出讓人無法諒解的行徑，希望成大、環保局做出合理交代，否則地方近期就會發動抗議。

環保局長謝世傑表示，原本許可成大每年處理固體廢棄物550噸，有機廢液792噸，會再調閱詳細資料，看校方有無超收及處理超過許可標準，並針對空氣、放流的水進行檢測。

成大永續環境實驗所博士林高弘澄清，在安南校區環境資源研究管理中心處理這些事業廢棄物的是「永續環境實驗所」，而非「水工所」，這裡是全台唯一專門為教育部處理部內的廢棄物，處理來自各大學、國高中實驗的廢棄物，並沒有醫療廢棄物。