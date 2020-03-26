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保護芝山岩歷史文化 太子華威附近居民將提上訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
原告居民們宣判前舉行記者會，呼喊口號：「市府都發局睜眼裝瞎、圖利財團？」記者賴佩璇／攝影。
原告居民們宣判前舉行記者會，呼喊口號：「市府都發局睜眼裝瞎、圖利財團？」記者賴佩璇／攝影。

華威聯合公司於2011年向北市府都發局申請於芝山岩地區興建兩棟14層大樓，卻在都發局核發建造執照後，兩度提出變更設計獲准。15位居民提告欲撤銷，台北高等行政法院更一審今改判居民們敗訴，居民將提起上訴，強調行政、司法單位應該協助維護保存芝山岩史蹟公園的地質文化變遷意義，及其所代表的漳泉移民歷史重要文化資產

宣判前，芝山岩好土聯盟與原告居民舉行記者會。現場呼喊口號：「太子華威破壞鄰里安寧、犧牲全民公益，換豪宅私利！」、「市府都發局睜眼裝瞎、圖利財團？」、「籲法官捍衛公益，莫縱容市府放任太子華威霸佔天際線！」

芝山岩好土聯盟聲明，市府都發局放水讓建商取巧，透過先申請建照、後變更(無需經過都審)的手法，侵害人民居住權。太子華威是一個在古蹟與歷史景觀區域旁的重大建案，卻沒有公權力持續加以把關。

都發局沒有在建商變更設計時要求進行都審，已是重大疏失。這樣的作為形同放水，任由建商開發，侵害居民權益。然而現在兩棟高樓突兀地矗立雙溪河畔，逼近芝山岩古蹟區域，已然破壞景觀，並阻擋鄰近區域採光通風。太子華威建案周遭居民生活品質惡化，日夜受影響生活，不得安居。

廖惠慶的家與太子華威建案僅一牆之隔，因沒有都審會的把關，建案施工時，她雖多次與建商反應，但未獲回應。完工後，竟然建築基地沒有順平，導致家的一樓直接變成地下室，原本通風良好、採光充足的琴房變的陰暗潮濕。且未來一旦下雨漏水，兩家之間沒有外牆，外面下雨屋內漏水將永遠無法修復，情何以堪！

陳先生住家緊鄰太子華威東側，原本從自家陽台及可以遠眺青翠的芝山岩，惟太子華威建起之後，日照減少，開窗只見太子華威龐然大物矗立眼前；且太子華威從1樓到14樓，每層樓至少兩具空調主機帶來的熱氣及噪音，朝著正對面的陳先生家窗外直吹，開窗即見空調壓縮機日夜運轉，永無寧日。

廖惠慶說，自己是芝山岩近50年的居民，一直關心芝山岩的景觀、天際線，民國100年的時候士林區通盤檢討，台北市都發局提出要保護天際線的理想，感到非常高興，但沒想到，那麼信任政府，覺得政府會替人民把關，101年通過太子華威的建照。

她表示，沒想到104年他們把我的一牆之隔房子買來增加容積，拆掉。「我要去閱覽資料時，都發局阻擋我，不讓我去看資料，說我不是利害關係人。」我個性這麼溫和，走上法院這途實在不得已，實在是有苦說不出，欲哭無淚。

這5年來在法庭出出入入，感覺到說都發局不但沒為人民把關，在法條上的解釋，都是往舊的法，就為了讓建商方便。今天日新月異，很多新的藥都發明了，卻還是用舊的藥，不去買新的藥，這不是很奇怪嗎？很希望今天宣判能夠有影響，能夠為後代子孫還有人民的福祉著想。

太子華威兩棟大樓。圖／芝山岩好土聯盟提供。
太子華威兩棟大樓。圖／芝山岩好土聯盟提供。

古蹟 文化資產

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