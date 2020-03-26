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殿堂級可頌「八月堂」創辦人夫妻翻臉 夫打對台遭訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
販售熱銷產品「殿堂級可頌」的麵包店「八月堂」，去年間發出聲明指有「不肖業者」仿冒名號在外自營販售；原來是八月堂創辦人吳企鎧與妻子劉佳雯離婚後，吳卻另開新店「八月本舖」打對台，挨告違反商標法。圖／報系資料照片
販售熱銷產品「殿堂級可頌」的麵包店「八月堂」，去年間發出聲明指有「不肖業者」仿冒名號在外自營販售；原來是八月堂創辦人吳企鎧與妻子劉佳雯離婚後，吳卻另開新店「八月本舖」打對台，挨告違反商標法。圖／報系資料照片

販售熱銷產品「殿堂級可頌」的麵包店「八月堂」，去年間發出聲明指有「不肖業者」仿冒名號在外自營販售；原來是八月堂創辦人之一吳企鎧與妻子劉佳雯離婚後，吳卻將分店改名「八月本舖」打對台，挨告違反商標法。台北地檢署今起訴吳男，至於吳男父親僅為名義負責人，獲不起訴。

2016年間，吳企鎧與劉佳雯聯手創立「八月堂」，店名以劉佳雯名義登記，推出「殿堂級可頌」廣受好評。不過，夫妻卻於2019年3月間離婚。

據了解，離婚協議部分分店歸劉女經營、部分歸吳男，吳將店名改為「八月本舖」。劉女認為兩間店販售商品相似，根本混淆消費者視聽，所以於2019年4月10日，以「八月堂」公司名義發出聲明書。

聲明書指出，「八月堂」聲明下列事項，以善盡維護及保證本公司生產之可頌、烘培品質無虞：「八月堂」於2016年獨家創始，建立殿堂級可頌之市場地位，近日有不肖業者仿冒殿堂級創始名號在外自營販售，八月堂在此鄭重澄清，品牌名稱僅此一家別無分號，敬請喜愛八月堂的粉絲們繼續支持八月堂產品，堅持用料品質始終如一，提供最精緻、頂級的產品給大家。」

劉佳雯並對吳企鎧、「八月本舖」名義負責人吳登賢提起違反商標法告訴。檢方認為，雙方店鋪販售商品幾乎相同，一般民眾也確實無法分辨出「八月堂」、「八月本舖」實為不同負責人。

檢方查出，吳企鎧雖然有向經濟部智慧財產局申請註冊「八月本舖」商標，但也因太過雷同遭駁回，因此確有誤導消費者之嫌，今依法起訴吳男，至於吳男父親僅為名義負責人，獲不起訴。

離婚 仿冒

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