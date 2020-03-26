美河市再審案 法院判地主們敗訴

台北市政府多年前根據大眾捷運法相關規定，向新北市大坪林段182名地主徵收239筆農地，辦理美河市聯合開發興建案，其中范姓地主等人聲請釋憲；司法院大法官作出釋字732號，認為大眾捷運法允許徵收交通事業外的毗鄰地，用於捷運聯合開發案，侵害人民財產權屬違憲，范等人聲請再審獲准。台北高等行政法院今上午宣判，判地主們敗訴，可上訴。

美河市開發案眾所矚目，經由地主提告敗訴確定而聲請釋憲、監察院與行政院法律意見相左而聲請釋憲，司法院大法官陸續作出釋字732號、釋字743號解釋。

北市府1991間為興辦捷運新店線工程，向182名地主徵收239筆農地，但其中范姓地主等人認為部分毗鄰捷運的土地並非做為興建捷運站，卻也被徵收，向內政部申請依土地徵收條例規定撤銷徵收處分，遭拒絕。

范姓地主等人提起行政爭訟，分別被台北高等行政法院、最高行政法院判決駁回確定。范等人以判決有適用法律違憲為由聲請釋憲，司法院大法官作出釋字732號，解釋內容對范等人有利，因此提起再審。

最高行依釋字732號，認定有再審事由，廢棄部分判決，發回北高行審理。經歷漫長訴訟程序，部分原地主已陸續凋零逝世，來不及等到法院最終的判決結果，但原地主們至今仍努力不懈，即使他們已年邁，每次開庭都仍到場聆聽。