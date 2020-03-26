芝山華威建案變更設計 鄰近居民提告改判敗訴

華威聯合公司於2011年向北市府都發局申請於芝山岩地區興建大樓，卻在都發局核發建造執照後，兩度提出變更設計獲准。鄰近建案的15位居民，主張都發局未依照「102年芝山岩都審規定」將變更設計案送交都審會審議，應予撤銷。一審居民勝訴，案經最高行政法院廢棄發回，台北高等行政法院更一審今宣判，改判居民們敗訴，可上訴。居民到庭聽判後，表示將上訴。

一審判決指出，華威聯合公司於2011年9月28日就芝山岩地區17筆土地，向都發局申請興2幢3棟地上14層、地下1層，共32戶的建物。都發局於2012年4月5日核發建造執照。

事後，華威於2012年11月22日申請第1次變更設計，都發局在2014年1月20日發照准予變更；華威2014年5月5日第2次申請變更設計，都發局在2015年6月25日發照准予變更。

住在建案鄰近的15位居民不服，主張自己受到開發案影響甚鉅，是利害關係人而提告。

居民主張，北市府102年間訂定「芝山岩遺址周邊地區建築申請案須經『台北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會』審議通過後，始得申請建造執照」的認定範圍，並自2013年12月2日起實施（「102年芝山岩都審規定」）。

該建案位於認定範圍內，其建築申請案須經都審會審議通過，始得申請建築執照。華威公司是2012年11月22日申請第1次變更案，並於2014年1月20日獲核准，但在核准前已有新的法規變更，依程序從新原則，應適用新的法規。

因此，原處分一、二皆未依照「102年芝山岩都審規定」，將變更設計案送交都審會審議，顯屬違法不當，應予撤銷。

法院認為，華威第1次變更設計申請內容，較原建造執照核准基地面積增加193平方公尺，較原核准總容積樓地板面積增加1796.88 平方公尺，對於環境及土地利用負荷已與原建造執照核准內容不同，應適用變更後的法令規定。

第2次變更設計申請與第1次相較，雖無涉及增加基地面積、無增加原核准總容積樓地板面積情形，然實際上與原建造執照相比較，仍有建築基地面積及總容積樓地板面積增加情事。

第2次申請是延續第1次變更設計的基礎而來，也應適用新法規，即應依「102年芝山岩都審規定」，須經台北市都審會審議通過，始得辦理，2016年11月25日判居民勝訴。案經都發局上訴，最高行於2018年3月15日廢棄發回更審。