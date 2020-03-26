取締酒駕不打折 防疫防制不漏洞 南警雙管齊下

為防制交通事故，防範居家檢疫者到處趴趴走，台南市警方持續規劃取締酒後駕車專案勤務，今天上午7點至9點，在中西區執行取締酒駕勤務，避免成為防疫破口。

今天市警二分局執行「取締酒後駕車」勤務，針對轄區各主要道路、易肇事路段全面稽查、攔檢酒後駕車及加強取締重大交通違規行為，以提升取締酒後駕車執法強度，並宣示掃蕩酒駕及防制交通事故的決心。但今天該時段未查獲酒駕者。

同時結合新型冠狀肺炎防疫工作，加強盤查未依規定自主居家檢疫者，警方說，如經發現違反防疫規定，馬上通報主管機關依法從重裁罰，並建議送集中防疫場所強制安置，希望違反自主居家檢疫者自愛愛人，勿以身試法。

市警二分局表示，南警將不分白天或夜晚加強取締酒後駕車與稽查違反自主居家檢疫者，讓防疫做到滴水不漏。同時呼籲為維護國人身體健康，請居家隔離或居家檢疫的民眾確實遵守相關法令規定，切勿四處趴趴走，除了當事人本身遭受重罰外，更可能增加群聚感染風險。