屏東聯合查緝竊電減少2240萬度損失 4年來追償1.1億元

屏東地檢署自105年來指揮警方查緝違規用電，4年來共依違反電業法移送314件、追償1億1439萬元，減少2240萬度的損失，但仍查不查勝；台電屏東區營業處長張簡宗瑜今天帶同相關部門主管拜會新任屏東地檢署檢察長黃謀信，感謝地檢署長期對聯合查緝的支持外，雙方並研議今年度追查違規用電方向，強化竊電案件的聯合查緝強度。

張簡宗瑜說，違規用電的業者有一般住宅、養殖業、中小企業工廠及KTV餐飲等行業，違規用電的手法以倒撥指數、私接線路、破壞電表結構及加裝電子零件等方式居多。

他說，檢警與台電聯合稽查多年，但仍有少數民眾及業者為貪便宜、節省成本，竊取台電電力，也造成台電公司部分線路損失龐大，有必要再擴大查緝違規用電案，希望檢方協助偵辦及強化宣導，避免民眾因貪小便宜鋌而走險而觸法。

台電屏東區營業處統計稽查件數和追償金額，從105年到108年分別收到64、78、104與54件違反電業法案件，追償金額分別2836萬、3732萬、3645萬及1053萬元；今年到3月為止，收案件數已有14件，追償金額172萬元。

檢察長黃謀信指示由主任檢察官陳彥竹及民生犯罪小組檢察官加強與台電屏東區營業處合作，並強化聯合查緝行動規劃及對外宣導相關訊息，以降低竊電情況。