寄信恐嚇游錫堃的87歲老翁 檢認有令人心生畏懼起訴他

桃園大溪87歲老翁游貴湘自稱不滿立法院長游錫堃，和美國在台協會處長酈英傑會面時倡議台美建交，寄信寫「叫游錫堃一家人，承擔滅門血案的悲傷」，並附上郵政匯票2萬元要他離開台灣；桃園地檢署6日傳喚游翁，偵查20天認定游翁文字內容則生惡害令人心生畏懼，依恐嚇罪嫌起訴他。

檢方說，游2月19日、3月2日收到署名「游貴湘」寄送的恐嚇信件，刑事局循線查到游姓老翁（87歲）移送，檢方訊時，游坦承不滿游錫堃倡議台美建交才寄送，但否認有恐嚇犯意，檢察官審酌信件內容，認為客觀上已足使聽聞者感受到將來之惡害而心生畏懼。

檢方指出，游翁不滿游錫堃在2月12日與美國在台協會處長酈英傑會面時倡議台美建交，5天後就寄恐嚇信，內容寫「曾狂言摧毀三峽大壩的游錫堃，被人定義為再啟台海戰爭的台奸，日前又力促美台復交，故意踐踏美國對華三公報，和聯合國2758號莊嚴決議…」

信件內容還提到「或叫游錫堃一家人，承擔滅門血案的悲傷，為此，謹奉上郵政匯票二萬元，請轉交給游錫堃，購買即時離台機票，離開台灣，待平安渡過和平統一之後，再回台與家人相聚」，並附上受款人為游錫堃的郵政匯票新台幣2萬元，以正本寄送總統府委請蔡英文總統轉交。

另外，副本（未附匯票）寄送立法院長游錫堃之方式恐嚇，而游翁並於寄出該信件後，18日上午就將內容、匯票等PO在個人臉書，19日立法院長辦公室人員收到轉知游錫堃，事後總統府退件，游翁再將退回的郵政匯票在27日寄給游錫堃，游錫堃因擔心家人安危而心生畏懼。

檢方訊時，游翁坦承不滿游錫堃和酈英傑會面時倡議台美建交，但辯稱僅是要提醒游錫堃趕快離開台灣，並沒有要恐嚇的意思，但檢察官認為，信件內容提到「叫游錫堃一家人，承擔滅門血案的悲傷」等文字，客觀上足使聽聞者感到將來之惡害而心生畏懼。

檢方偵結依恐嚇罪嫌起訴游翁，考量他已滿80歲，建請法院減輕其刑，另郵政匯票建請法院宣告沒收。