快訊

疫情衝擊！米其林1星「大三元酒樓」 停業2個月

血親或血仇？「索馬利X」的統獨對抗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東石猿樹村長補選女婿幫買票當選 檢提當選無效之訴

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義縣東石鄉猿樹村上月8日辦理第21屆村長補選，吳吉源當選村長，黃姓女婿涉嫌幫吳買票，檢察官提當選無效之訴。記者卜敏正／攝影
嘉義縣東石鄉猿樹村上月8日辦理第21屆村長補選，吳吉源當選村長，黃姓女婿涉嫌幫吳買票，檢察官提當選無效之訴。記者卜敏正／攝影

嘉義東石鄉猿樹村上月8日辦理第21屆村長補選，選舉結果吳吉源當選村長，但檢調發現吳的女婿黃姓男子，在選前1日涉嫌幫吳買票，曾交付1萬6000元給另一吳姓男子請他幫忙賄選，吳再以每票1000元向多名村民買票，檢方偵訊黃坦承賄選，訊後依違反選罷法將3人提起公訴，檢察官並對當選人吳吉源提當選無效之訴。

起訴書指出， 黃姓男子市嘉義縣東石鄉猿樹村，村長補選候選人吳吉源女婿，黃為了幫助吳吉源勝選，上月7日選舉前，在點住處對面巷子空地， 交付16000元給另一名無姓男子，請他幫忙買票。

吳姓男子2月7日就到另一個吳女住處，交給她3000元，請她家人3人投票都要支持吳吉源，吳女收到錢後也承諾會投票給吳吉源。

吳男2月7日中午到黃姓男子住處，交給他4000元買票；2月8日在東石國小對面，遇到張姓男子，也交付5000元買票，另還向宋丶黃等人買票，請其家人都支持吳吉源，吳丶張丶宋丶黃等人事後都繳回犯罪所得共1萬元，檢方另作緩起訴處分。

東石 嘉義 賄選

延伸閱讀

英國男返國拒隔離…妻子岳母外宿讓出房 網轟：什麼破女婿

苗栗縣銅鑼鄉長補選 5/16投票

苗栗銅鑼鄉長補選 選委會訂5月16日投票

村里長補選 中選會：發燒民眾一定要戴口罩才准投票

相關新聞

沒參加朝會被花蓮高中記警告 學生申訴不成提告獲勝訴

國立東華大學一年級學生陳旻傑，去年就讀花蓮高中期間，因未參加學校集會被記警告，他連向學校、教育部申訴都吃閉門羹，再向花蓮...

屏東聯合查緝竊電減少2240萬度損失 4年來追償1.1億元

屏東地檢署自105年來指揮警方查緝違規用電，4年來共依違反電業法移送314件、追償1億1439萬元，減少2240萬度的損...

寄信恐嚇游錫堃的87歲老翁 檢認有令人心生畏懼起訴他

桃園大溪87歲老翁游貴湘自稱不滿立法院長游錫堃，和美國在台協會處長酈英傑會面時倡議台美建交，寄信寫「叫游錫堃一家人，承擔...

東石猿樹村長補選女婿幫買票當選 檢提當選無效之訴

嘉義縣東石鄉猿樹村上月8日辦理第21屆村長補選，選舉結果吳吉源當選村長，但檢調發現吳的女婿黃姓男子，在選前1日涉嫌幫吳買...

被李佳芬提告出庭 張雅琴：不管被告多少次會繼續監督

去年總統大選期間，高雄市長韓國瑜與妻子李佳芬委任律師到雲林地檢署遞狀控告年代主播張雅琴，以及媒體人鄭佩芬等人涉嫌加重毀謗...

資助女學生2萬讀碩士 卻帶她到摩鐵企圖性侵未遂判刑

陳姓男子搭訕就讀碩士的小夏（化名），佯以介紹工作由，駕車載她至摩鐵硬上未遂，一審依強制性交未遂罪將他判刑2年2月，他不服...

擺攤違停小罰 拒檢逃逸大條…吊照罰2萬

陳姓男子在台北街頭擺攤違規停車，不理警員連續6次要求出示證件，藉口移車駛離現場，結果違停被罰900元，外加拒檢罰2萬並吊扣駕照半年。陳不服提告，基隆地院法官勘驗警員密錄器畫面，認定陳面對警員稽查虛與委蛇並逃逸，監理單位裁罰無誤。

翡翠水庫去年查獲上百桶廢液 險危及600萬人用水

翡翠水庫是大台北地區600萬人口的飲用水水源，環保署北區環境督察大隊去年9月接獲通報，翡翠水庫集水區遭棄置100多桶廢液，會勘發現現場有99桶20公升白色塑膠桶廢溶液、5桶125公升藍色塑膠桶廢油墨，以及20多袋大塑膠袋盛裝的廢布，涉案人士已移送台北地檢署偵辦，恐將面臨1至5年徒刑。

女友被她姊姊罵豬狗不如 男友回嗆兩句話代價1萬5

來自越南的阮姓男子發現黎姓女友的姊姊，在臉書貼文罵女友「不要臉、豬狗不如」。阮傳訊息「妳這種人太缺德了，妳必須要死」等文...

直銷群組建議衛生紙「買一些」遭送辦 法院裁定不罰

新冠肺炎疫情蔓延引發社會恐慌，不少民眾瘋搶衛生紙，高雄市廖姓女子在直銷團隊群組內轉發文，表示衛生紙原料都拿去做口罩，衛生...

中龍環評案中市府敗訴 環團：判決意義非凡

環保團體控告台中市環保局，審查中龍鋼鐵公司環評變更時違法，台中高等行政法院今天判決環保局敗訴；環保團體表示，判決意義非凡...

收賄又盜印國寶私藏 故宮前助理研究員二審減刑

時任故宮博物院文創行銷處助理研究員陳耀東、研究助理葉麗珍向廠商收賄，並複製私藏國寶圖檔，一審陳被判9年徒刑；案件上訴，台...

熱門新聞

恐怖情人鋸女友分屍卻可教化 死者姊姊怒：我來槍斃他

不滿抓耙仔檢舉違反居家檢疫 新莊男懷疑鄰居還飆罵

男子吊在9米半電線杆上測驗 忽然暴斃

被李佳芬提告出庭 張雅琴：不管被告多少次會繼續監督

影／不滿被叭小黃乘客竟掏槍 俏女警目睹喝令下車壓制

獨／台東首例！去年王子麵店老闆虐殺幼貓 檢方今起訴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。