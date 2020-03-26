東石猿樹村長補選女婿幫買票當選 檢提當選無效之訴

嘉義縣東石鄉猿樹村上月8日辦理第21屆村長補選，選舉結果吳吉源當選村長，但檢調發現吳的女婿黃姓男子，在選前1日涉嫌幫吳買票，曾交付1萬6000元給另一吳姓男子請他幫忙賄選，吳再以每票1000元向多名村民買票，檢方偵訊黃坦承賄選，訊後依違反選罷法將3人提起公訴，檢察官並對當選人吳吉源提當選無效之訴。

起訴書指出， 黃姓男子市嘉義縣東石鄉猿樹村，村長補選候選人吳吉源女婿，黃為了幫助吳吉源勝選，上月7日選舉前，在點住處對面巷子空地， 交付16000元給另一名無姓男子，請他幫忙買票。

吳姓男子2月7日就到另一個吳女住處，交給她3000元，請她家人3人投票都要支持吳吉源，吳女收到錢後也承諾會投票給吳吉源。

吳男2月7日中午到黃姓男子住處，交給他4000元買票；2月8日在東石國小對面，遇到張姓男子，也交付5000元買票，另還向宋丶黃等人買票，請其家人都支持吳吉源，吳丶張丶宋丶黃等人事後都繳回犯罪所得共1萬元，檢方另作緩起訴處分。