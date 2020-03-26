被李佳芬提告出庭 張雅琴：不管被告多少次會繼續監督

去年總統大選期間，高雄市長韓國瑜與妻子李佳芬委任律師到雲林地檢署遞狀控告年代主播張雅琴，以及媒體人鄭佩芬等人涉嫌加重毀謗、妨害名譽；地檢署偵查庭今天首度開庭，張雅琴一早就抵達雲林，她出庭前說，不管被告多少次，都會繼續監督。

她是第一次來到雲林地檢署，身為新聞工作者，對於任何不公不義，或者有該監督的事情，都是全力以赴，今天在此也得知有其他在地媒體也被告，就覺得愛與包容就是這樣。

不管韓市長選舉總統期間是可受公評，之後轉變成要選總統，這是全民的關切，所以我們會監督，同樣韓國瑜的農舍變高變胖也該監督，今天出庭不會影響監督政治人物、公眾人物的想法。

其實持續在這位置上，不只韓國瑜的市政，也包括佳芬夫人維多利亞的學校，有沒有什麼樣的問題，她也會繼續監督，很多事情不是用告，就能夠堵住。

她表示，今天讓她凌晨5點出庭來到雲林，要她2點起床也一樣，絕對不會因為這件事情，影響她的工作，她今天會這麼早來，就是還在準備她的新聞工作，開庭結束後就立刻回歸工作崗位。

張雅琴說，此事不會影響她播報新聞，「不管告我多少次，都會繼續為觀眾服務」，盡全力做好份內工作。

而張雅琴暫時脫下口罩受訪，隨即要準備戴回口罩時有感而發，她提到，新冠疫情嚴峻，台灣在全球防疫上是做到最好的國家，在這種眾人防疫的時候，還是有人浪費司法資源。

她說，在場也有媒體被提告，她想跟韓國瑜夫婦說告她就可以，接下來還沒被傳喚的媒體就此撤告，要不然在雲林做新聞，卻還被雲林的女婿或雲林的女兒提告，「不覺得是件悲催的事情」。

李佳芬委任律師郭瓊茹代表律師團回應三點說明，她表示，第一點當事人提起告訴都有所本，律師團相信檢察官會詳細調查，至於張主播早上所提言論，只是合理化自己的行為，不予評論。