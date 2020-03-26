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資助女學生2萬讀碩士 卻帶她到摩鐵企圖性侵未遂判刑

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
陳男搭訕就讀碩士的小夏，佯以介紹工作由，駕車載她至摩鐵硬上未遂，台中高分院依強制性交未遂罪將他判刑2年2月。可上訴三審。圖／本報資料照
陳男搭訕就讀碩士的小夏，佯以介紹工作由，駕車載她至摩鐵硬上未遂，台中高分院依強制性交未遂罪將他判刑2年2月。可上訴三審。圖／本報資料照

陳姓男子搭訕就讀碩士的小夏（化名），佯以介紹工作由，駕車載她至摩鐵硬上未遂，一審依強制性交未遂罪將他判刑2年2月，他不服以她收受2萬元，才與他去摩鐵，提起上訴，但台中高分院查出，陳給小夏2萬是純粹幫她就學，且被害人遭硬上大力反抗，認定陳男狡辯，遂將全案駁回。可上訴三審。

陳男提起上訴理由，強調他並無性侵犯意，指小夏是收受2萬元後，才與他一同南下，她甚至親自購買換洗衣褲，自有於汽車旅館過夜意思，且她早已明知汽車旅館只有1張雙人床，其亦預見2人將於汽車旅館同床共眠。

合議庭審理時，陳男供稱「她說她是單親，沒有爸爸，我就拿兩萬元說給她當作費用，補助她，吃完飯後，也去我家，我沒有對她做什麼行為」。 並稱是純粹幫助她，因為她念碩士等語。與陳男上訴理由是作為陪遊投宿的對價不符，遂駁回他的上訴。

判決書指出，陳男2018年4月10日，在桃園市某麵店內，見小夏獨自用餐，上前自稱係「陳代書」與她攀談，並以可用較低價額出租房屋予她，及介紹其子與她交往為由，與她互留聯絡電話。

同月12日，陳男佯以介紹小夏至其事務所兼差，需她陪同其外出了解工作內容，邀她一同外出，小夏遂於次日上午，搭陳男的轎車，從桃園市南下台中市。

同日下午，陳男駕車前往摩鐵，辦理入住房間後，再駕車搭載小夏前去友人處用餐，其後，他向她保證將來是其媳婦，他不會亂來，兩人再共同搭乘UBER車回到摩鐵房間內。

未料一進入房間後，陳男以雙手環抱她並親吻，且磨蹭左臉，小夏雖表示不要，並急將陳推開，然因雙手被陳緊緊環抱固定在其身體而無法動彈；陳磨蹭一段時間，始自行放手並指示她前去洗澡，她盥洗完畢後趁陳入浴室盥洗時，撥打母親電話欲求救，然未能接通。

陳步出浴室著上衣、內褲躺在床上後，即要求她上床並脫去長褲，被害人拒絕，持手機坐在床邊時，陳即伸手攬住她，並親吻，且要求她回親，被害人予以拒絕。

陳以手壓住被害人身體、腳跨在她的身上，多次用手拉扯她之長褲，試圖脫去該長褲，被害人用盡全力反抗，且以手壓住自己之褲頭以避免遭陳扯下，陳遂用雙腳夾住她，並伸手進入她內衣撫摸胸部，因被害人不斷抗拒，陳見難以得逞，遂放開她。

經被害人向家人求援報警，她的弟弟請警方前去摩鐵處理，陳發現她對外求援，強拉被害人至對面社區警衛室，再搭計程車至朝馬轉運站，強拉她至櫃台購買車票，陳將手機交還被害人，她致電家人報平安。

陳見被害人坐上客運車後即離開該轉運站，被害人確認陳離開後，隨即與弟弟聯絡，並下車躲入廁所與警方聯繫，且依警方指示前往派出所報案。

摩鐵 汽車旅館 性侵

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