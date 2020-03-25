翡翠水庫去年查獲上百桶廢液 險危及600萬人用水

翡翠水庫是大台北地區600萬人口的飲用水水源，環保署北區環境督察大隊去年9月接獲通報，翡翠水庫集水區遭棄置100多桶廢液，會勘發現現場有99桶20公升白色塑膠桶廢溶液、5桶125公升藍色塑膠桶廢油墨，以及20多袋大塑膠袋盛裝的廢布，涉案人士已移送台北地檢署偵辦，恐將面臨1至5年徒刑。

環保署表示，經採樣，有部分含銅濃度超過有害廢棄物溶出標準將近三倍，對人體會造成肝硬化、消化系統、腎功能衰竭和中樞神經系統抑制等中毒症狀，並對環境會造成綠牡蠣及動、植物體內大量濃縮，產生食物鏈的危害。

環保署也說，這些廢液桶被棄置地點距離野溪僅3公尺，幸好及時發現尚未滲漏，否則將嚴重影響600萬人飲用水。

環保署北區環境督察大隊由採樣檢測成分，研判這些廢液是含重金屬的廢顯影液，再運用高科技技術還原廢液桶遭塗銷的標籤，發現可能為新北市中、永和、新店一帶印刷廠產出，經溯源追查半年，查出10餘家業者涉嫌將廢棄物委託給沒有清除許可的台南某公司。

環保署說，該公司林姓負責人及羅姓共犯為節省處理費用，將廢液和廢布棄置在新店的翡翠水庫集水區內，目前相關涉案人，均移送台北地檢署偵辦，除了將面臨1到5年徒刑外，環保署也會追究不法所得。