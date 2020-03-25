聽新聞
test
0:00 / 0:00

翡翠水庫去年查獲上百桶廢液 險危及600萬人用水

聯合報 / 記者吳姿賢／台北報導
翡翠水庫集水區去年九月遭棄置100多桶廢液。 圖／環保署提供
翡翠水庫集水區去年九月遭棄置100多桶廢液。 圖／環保署提供

翡翠水庫是大台北地區600萬人口的飲用水水源，環保署北區環境督察大隊去年9月接獲通報，翡翠水庫集水區遭棄置100多桶廢液，會勘發現現場有99桶20公升白色塑膠桶廢溶液、5桶125公升藍色塑膠桶廢油墨，以及20多袋大塑膠袋盛裝的廢布，涉案人士已移送台北地檢署偵辦，恐將面臨1至5年徒刑。

環保署表示，經採樣，有部分含銅濃度超過有害廢棄物溶出標準將近三倍，對人體會造成肝硬化、消化系統、腎功能衰竭和中樞神經系統抑制等中毒症狀，並對環境會造成綠牡蠣及動、植物體內大量濃縮，產生食物鏈的危害。

環保署也說，這些廢液桶被棄置地點距離野溪僅3公尺，幸好及時發現尚未滲漏，否則將嚴重影響600萬人飲用水。

環保署北區環境督察大隊由採樣檢測成分，研判這些廢液是含重金屬的廢顯影液，再運用高科技技術還原廢液桶遭塗銷的標籤，發現可能為新北市中、永和、新店一帶印刷廠產出，經溯源追查半年，查出10餘家業者涉嫌將廢棄物委託給沒有清除許可的台南某公司。

環保署說，該公司林姓負責人及羅姓共犯為節省處理費用，將廢液和廢布棄置在新店的翡翠水庫集水區內，目前相關涉案人，均移送台北地檢署偵辦，除了將面臨1到5年徒刑外，環保署也會追究不法所得。

環保署 翡翠水庫

延伸閱讀

翡翠水庫遭棄置上百桶廢液 大台北600萬人用水險遭汙染

廢液桶丟翡翠水庫集水區 環檢警結盟查獲

入冬以來降雨偏少 所幸翡翠水庫蓄水充足

相關新聞

女友被她姊姊罵豬狗不如 男友回嗆兩句話代價1萬5

來自越南的阮姓男子發現黎姓女友的姊姊，在臉書貼文罵女友「不要臉、豬狗不如」。阮傳訊息「妳這種人太缺德了，妳必須要死」等文...

擺攤違停小罰 拒檢逃逸大條…吊照罰2萬

陳姓男子在台北街頭擺攤違規停車，不理警員連續6次要求出示證件，藉口移車駛離現場，結果違停被罰900元，外加拒檢罰2萬並吊扣駕照半年。陳不服提告，基隆地院法官勘驗警員密錄器畫面，認定陳面對警員稽查虛與委蛇並逃逸，監理單位裁罰無誤。

直銷群組建議衛生紙「買一些」遭送辦 法院裁定不罰

新冠肺炎疫情蔓延引發社會恐慌，不少民眾瘋搶衛生紙，高雄市廖姓女子在直銷團隊群組內轉發文，表示衛生紙原料都拿去做口罩，衛生...

翡翠水庫去年查獲上百桶廢液 險危及600萬人用水

翡翠水庫是大台北地區600萬人口的飲用水水源，環保署北區環境督察大隊去年9月接獲通報，翡翠水庫集水區遭棄置100多桶廢液，會勘發現現場有99桶20公升白色塑膠桶廢溶液、5桶125公升藍色塑膠桶廢油墨，以及20多袋大塑膠袋盛裝的廢布，涉案人士已移送台北地檢署偵辦，恐將面臨1至5年徒刑。

中龍環評案中市府敗訴 環團：判決意義非凡

環保團體控告台中市環保局，審查中龍鋼鐵公司環評變更時違法，台中高等行政法院今天判決環保局敗訴；環保團體表示，判決意義非凡...

收賄又盜印國寶私藏 故宮前助理研究員二審減刑

時任故宮博物院文創行銷處助理研究員陳耀東、研究助理葉麗珍向廠商收賄，並複製私藏國寶圖檔，一審陳被判9年徒刑；案件上訴，台...

網紅「打臉名嘴」批詹江村靠黑白兩道賺錢 遭起訴誹謗

男子張榮洲在Youtube開設「打臉名嘴」帳號以批評時政，去年間稱桃園市議員詹江村「靠黑白兩道賺錢」、「老不修」、「臉好...

獨／台東首例！去年王子麵店老闆虐殺幼貓 檢方今起訴

台東市知名的「王子麵店」72歲賴姓老闆，去年10月27晚上6點49分將一隻約兩周大的小黑貓活活摔死，社會嘩然，案經台東地...

毒品包落在小黃車上 傻毒蟲要「領回遺失物」當場被逮

台北市一名蕭姓計程車司機日前發現一名乘客將隨身包包落在車上，便交由警廣協尋失主，警廣發現包包內有毒品咖啡包，故通報轄區警...

高雄幼教男師染指5男童 扯「睪丸癌手術致偏差」遭打臉

高雄一名幼兒才藝班的鄭姓男老師，遭控4年間連續對5名男童伸狼爪，涉帶回住處摸下體、替男童口交等性侵得逞，一審認定他共犯1...

猥褻同寢室男子 已和解仍判重刑

全哥（化名）3年前在某基金會家園寢室內，多次猥褻玷辱輕度智障的阿龍（化名），經阿龍提告，台中地院審酌全哥犯後以2萬元與被害人達成和解，依加重強制性交、加重強制猥褻罪將他判刑4年6月。此案仍可上訴。

男嬰出生僅2個月就被當出氣筒毆至傷殘 狠父判刑3年半

新北一名謝姓男子因為工作壓力大，下班後竟把2個月大的親生兒子當出氣筒摑掌，導致兒子未發育健全的腦部受創嚴重，治療後仍有腦...

熱門新聞

恐怖情人鋸女友分屍卻可教化 死者姊姊怒：我來槍斃他

新北林口員警騎重機與騎士對撞 2人均被撞飛傷重身亡

不滿抓耙仔檢舉違反居家檢疫 新莊男懷疑鄰居還飆罵

西濱快速道路曳引車撞轎車 老夫妻開車兜風被撞死

婦人買不到口罩爆粗口 竟辱罵藥局工作人員是「垃圾」

男子吊在9米半電線杆上測驗 忽然暴斃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。