女友被她姊姊罵豬狗不如 男友回嗆兩句話代價1萬5

來自越南的阮姓男子發現黎姓女友的姊姊，在臉書貼文罵女友「不要臉、豬狗不如」。阮傳訊息「妳這種人太缺德了，妳必須要死」等文字給女友姊姊挨告。基隆地院審結，認定阮男犯恐嚇危害安全罪，判處拘役15天，如易科罰金以1千元折算1日。

判決指出，阮男得知黎姓女友的姊姊，去年6月3日，在臉書以越南文「不要臉、豬狗不如」等文字，辱罵她的女友，覺得用詞太過分，同日晚間9 點多透過臉書傳送訊息給女友的姊姊，質問她為何要詆毀自己妹妹的名譽，要求刪文。

阮男女友的姊姊回覆，她在自己的臉書貼文，內容與阮男無關，拒絕刪文。阮怒氣難遏，傳送「妳最好搬家喔」、「我朋友周末會上來殺了妳」、「妳這種人太缺德了，妳必須要死」等加害生命、身體內容給女友姊姊。

阮男女友的姊姊看到阮的恐嚇話語，心生畏懼報案。阮男坦承有傳送涉案訊息，但只是要「嚇嚇」對方，希望她收回臉書貼文。基隆地檢署檢察官偵結，認定阮的犯行，聲請簡易判決處刑。

法官指出，刑法「恐嚇」是手段及危害通知方法無限制，不論言語、文字、動作或暗示，只要足使人心生畏怖即成立。

阮男傳送「妳最好搬家喔」、「我朋友周末會上來殺了妳」、「妳這種人太缺德了，妳必須要死」等語，足令女友的姊姊認為對方指她缺德、罪大惡極、死不足惜。縱無真正致她死地之心，也有指她「欠教訓」、「欠警惕」的意思。

法官說，告訴人收到阮男恫嚇訊息，2天後就前往派出所報案，並對檢方表示已不敢住在家裡，改到姊姊家借住，顯見心生畏怖，認定阮男犯行，判處拘役15天。