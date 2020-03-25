快訊

曾創桃園多年住房率第1 晶悅飯店6月底將吹熄燈號

美堅稱「武漢病毒」 6國齊聲反對：毀掉世界秩序

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女友被她姊姊罵豬狗不如 男友回嗆兩句話代價1萬5

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
阮男發現黎姓女友的姊姊在臉書貼文罵女友，傳訊息「妳這種人太缺德了，妳必須要死」等文字給對方，被法院依恐嚇危害安全罪判處拘役15天。記者邱瑞杰／攝影
阮男發現黎姓女友的姊姊在臉書貼文罵女友，傳訊息「妳這種人太缺德了，妳必須要死」等文字給對方，被法院依恐嚇危害安全罪判處拘役15天。記者邱瑞杰／攝影

來自越南的阮姓男子發現黎姓女友的姊姊，在臉書貼文罵女友「不要臉、豬狗不如」。阮傳訊息「妳這種人太缺德了，妳必須要死」等文字給女友姊姊挨告。基隆地院審結，認定阮男犯恐嚇危害安全罪，判處拘役15天，如易科罰金以1千元折算1日。

判決指出，阮男得知黎姓女友的姊姊，去年6月3日，在臉書以越南文「不要臉、豬狗不如」等文字，辱罵她的女友，覺得用詞太過分，同日晚間9 點多透過臉書傳送訊息給女友的姊姊，質問她為何要詆毀自己妹妹的名譽，要求刪文。

阮男女友的姊姊回覆，她在自己的臉書貼文，內容與阮男無關，拒絕刪文。阮怒氣難遏，傳送「妳最好搬家喔」、「我朋友周末會上來殺了妳」、「妳這種人太缺德了，妳必須要死」等加害生命、身體內容給女友姊姊。

阮男女友的姊姊看到阮的恐嚇話語，心生畏懼報案。阮男坦承有傳送涉案訊息，但只是要「嚇嚇」對方，希望她收回臉書貼文。基隆地檢署檢察官偵結，認定阮的犯行，聲請簡易判決處刑。

法官指出，刑法「恐嚇」是手段及危害通知方法無限制，不論言語、文字、動作或暗示，只要足使人心生畏怖即成立。

阮男傳送「妳最好搬家喔」、「我朋友周末會上來殺了妳」、「妳這種人太缺德了，妳必須要死」等語，足令女友的姊姊認為對方指她缺德、罪大惡極、死不足惜。縱無真正致她死地之心，也有指她「欠教訓」、「欠警惕」的意思。

法官說，告訴人收到阮男恫嚇訊息，2天後就前往派出所報案，並對檢方表示已不敢住在家裡，改到姊姊家借住，顯見心生畏怖，認定阮男犯行，判處拘役15天。

恐嚇 基隆 越南

延伸閱讀

王子邀任容萱「睡一晚」 意外曝光禁止女友做這件事

男子凌晨造訪女友香閨 撞見友人和女友同床拂袖而去

吵架後請女友買飯 他打開一看「超綠」網驚：另有含義

30歲男子與15歲小女友相戀 致女生懷孕妨害性自主起訴

相關新聞

收賄又盜印國寶私藏 故宮前助理研究員二審減刑

時任故宮博物院文創行銷處助理研究員陳耀東、研究助理葉麗珍向廠商收賄，並複製私藏國寶圖檔，一審陳被判9年徒刑；案件上訴，台...

中龍環評案中市府敗訴 環團：判決意義非凡

環保團體控告台中市環保局，審查中龍鋼鐵公司環評變更時違法，台中高等行政法院今天判決環保局敗訴；環保團體表示，判決意義非凡...

直銷群組建議衛生紙「買一些」遭送辦 法院裁定不罰

新冠肺炎疫情蔓延引發社會恐慌，不少民眾瘋搶衛生紙，高雄市廖姓女子在直銷團隊群組內轉發文，表示衛生紙原料都拿去做口罩，衛生...

網紅「打臉名嘴」批詹江村靠黑白兩道賺錢 遭起訴誹謗

男子張榮洲在Youtube開設「打臉名嘴」帳號以批評時政，去年間稱桃園市議員詹江村「靠黑白兩道賺錢」、「老不修」、「臉好...

獨／台東首例！去年王子麵店老闆虐殺幼貓 檢方今起訴

台東市知名的「王子麵店」72歲賴姓老闆，去年10月27晚上6點49分將一隻約兩周大的小黑貓活活摔死，社會嘩然，案經台東地...

女友被她姊姊罵豬狗不如 男友回嗆兩句話代價1萬5

來自越南的阮姓男子發現黎姓女友的姊姊，在臉書貼文罵女友「不要臉、豬狗不如」。阮傳訊息「妳這種人太缺德了，妳必須要死」等文...

毒品包落在小黃車上 傻毒蟲要「領回遺失物」當場被逮

台北市一名蕭姓計程車司機日前發現一名乘客將隨身包包落在車上，便交由警廣協尋失主，警廣發現包包內有毒品咖啡包，故通報轄區警...

高雄幼教男師染指5男童 扯「睪丸癌手術致偏差」遭打臉

高雄一名幼兒才藝班的鄭姓男老師，遭控4年間連續對5名男童伸狼爪，涉帶回住處摸下體、替男童口交等性侵得逞，一審認定他共犯1...

猥褻同寢室男子 已和解仍判重刑

全哥（化名）3年前在某基金會家園寢室內，多次猥褻玷辱輕度智障的阿龍（化名），經阿龍提告，台中地院審酌全哥犯後以2萬元與被害人達成和解，依加重強制性交、加重強制猥褻罪將他判刑4年6月。此案仍可上訴。

男嬰出生僅2個月就被當出氣筒毆至傷殘 狠父判刑3年半

新北一名謝姓男子因為工作壓力大，下班後竟把2個月大的親生兒子當出氣筒摑掌，導致兒子未發育健全的腦部受創嚴重，治療後仍有腦...

警分局食堂搞防疫 透明隔板成單人雅座「防口水亂噴」

防制新冠肺炎已成全民運動，人民保母也是一樣，台中市第三警分局為降低室內群聚感染風險，分局內的員工餐廳「老松町食堂」原本是...

前大法官爭政務退休金提告 法院參酌年改釋憲判敗訴

司法院前大法官廖義男於2007年卸任，考試院依前年7月1日施行的「政務人員退職撫卹條例」重新計算每月退休金。廖主張退職條...

熱門新聞

恐怖情人鋸女友分屍卻可教化 死者姊姊怒：我來槍斃他

新北林口員警騎重機與騎士對撞 2人均被撞飛傷重身亡

不滿抓耙仔檢舉違反居家檢疫 新莊男懷疑鄰居還飆罵

福義軒工廠女員工疑操作不慎 右上臂斷掉

西濱快速道路曳引車撞轎車 老夫妻開車兜風被撞死

載女友騎車自撞電線桿 騎士腦漿四溢當場死亡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。