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被控抹紅1221挺韓大遊行 男子稱氣憤轉貼獲不起訴

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導
楊姓男子因為轉貼照片而被控違反總統副總統選舉罷免法，經新北地檢署調查後，今天獲不起訴處分。示意圖／Ingimage
楊姓男子因為轉貼照片而被控違反總統副總統選舉罷免法，經新北地檢署調查後，今天獲不起訴處分。示意圖／Ingimage

去年總統大選期間，新北一名楊姓男子在臉書挺韓的粉絲專業發表一篇「12/21挺韓國共大遊行」留言，留言同時附上有「原來是五星旗的一場韓國瑜嘉年華」、「著五星紅旗衣的嘉年華」等語的照片，因此被控違反總統副總統選舉罷免法，經新北地檢署調查後，今天才獲不起訴處分。

台南警方調查，國民黨陣營在去年12月21日舉行挺韓大遊行，為自家總統候選人韓國瑜拉抬聲勢。隔天一早，楊男即在臉書挺韓粉絲專頁的PO文下方留言「12/21挺韓國共遊行隊伍」，並附上一張有民眾手持國旗及五星旗遊行的照片。

警方發現，楊男張貼的照片其實是媒體拍攝統促黨2017年10月在台北火車站遊行畫面，認定他有移花接木、散布假訊息的嫌疑，因此依違反總統副總統選舉罷免法將他移送法辦。

偵訊時，楊男坦承張貼文字和照片，但矢口否認犯行，辯稱自己是無意間在臉書看到該照片，認為挺韓遊行不應該有中國五星旗，由於當下情緒激憤，所以沒有查證就轉貼，不知道這樣已經觸法。

檢方調查，該照片經「台灣事實查核中心」查核，確實是統促黨2017年在台北火車站的遊行畫面，但警方無法證明照片是楊男製作，內容也非一般人一眼就能斷定虛偽真實，不能排除楊男誤信其為真實而氣憤轉貼的可能。全案由於沒有其他積極事證，今天偵結不起訴。

韓國瑜 五星旗

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