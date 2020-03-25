直銷群組建議衛生紙「買一些」遭送辦 法院裁定不罰

新冠肺炎疫情蔓延引發社會恐慌，不少民眾瘋搶衛生紙，高雄市廖姓女子在直銷團隊群組內轉發文，表示衛生紙原料都拿去做口罩，衛生紙、衛生棉、廚房紙巾等，估計都會短缺，建議「有缺的可以考慮買一些」，遭警方認為影響公共安寧，依違反社會秩序維護法移送。橋頭簡易庭認為廖女不是故意造謠散布，無故意造成社會恐慌，裁定不罰。可抗告。

警方移送時指出，廖女上個月初在直銷群組內貼文，「建議各位夥伴，公司其他紙類製品，有缺的可以考慮買一些」，表示因應原料都拿去做口罩，衛生紙、衛生棉、廚房紙巾估計都會短缺。

廖女到案坦承貼文，但辯稱自己在財經新聞上看到這則訊息，一時認知錯誤才會轉發，但幾天後看到媒體報導，得知原訊息有誤，當下也就修正了，堅決否認有違反社會秩序維護法。

橋頭簡易庭調查發現，廖女在發現訊息有誤後，立刻在群組內更正、並刪除訊息，認為在現今各方資訊紛紜的現代社會，一般讀者不一定有足夠資訊判斷及查證能力，自然容易偏信新聞資訊，廖女當時應該並非明知訊息有誤仍故意散布於公眾。

綜合衡量後，橋頭簡易庭認定，廖女並不是故意造謠散布於眾，無故意造成社會恐慌，不符合社會秩序維護法構成要件，裁定不罰。