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收賄又盜印國寶私藏 故宮前助理研究員二審減刑
時任故宮博物院文創行銷處助理研究員陳耀東、研究助理葉麗珍向廠商收賄，並複製私藏國寶圖檔，一審陳被判9年徒刑；案件上訴，台灣高等法院今依2個不違背職務收受賄賂罪，改判陳3年9月、3年7月徒刑，褫奪公權2年，可上訴。
葉麗珍被依貪汙等罪判2年徒刑，緩刑5年，褫奪公權2年定讞；另陳耀東犯利用職務上機會詐取財物罪、背信罪等，各判1年10月、6月徒刑，褫奪公權2年，而他撤回上訴確定。
高院指出，陳耀東2006年8月間承辦「龍藏經授權印製案」標案，葉麗珍則從旁協助相關事務，最後由龍岡數位文化公司得標，依約應在2011年1月底以前，完成龍藏經第一版初刷印製和發行，並回饋故宮31套龍藏經。
龍岡公司得標後，無法依進度完成工作，公司負責人趙鈞震擔心違約，向陳耀東行賄50萬元；葉麗珍也和龍岡公司雇用的分色師父有爭執，要求更換分色師父，但趙鈞震認為分色師父難找，且更換後會影響龍藏經出版進度，又擔心龍藏經製作進度都掌握在陳耀東、葉麗珍，決意再給陳、葉各20萬元賄賂，希望出版期程不受影響。
高院認為，陳耀東貪汙案自2012年繫屬一審，至今超過8年未能判決確定，且陳每次均按時出庭，沒有延滯訴訟，是因本案事實和卷證資料龐雜，傳喚多位證人證述，訴訟延滯不能歸責於陳耀東，因此依速審法規定減刑，改判依2個不違背職務收受賄賂罪，改判陳3年9月、3年7月徒刑，褫奪公權2年。
公懲會去年也認定陳耀東犯行嚴重斲傷公務員清廉形象，有懲戒必要，判決撤職並停止任用3年。
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