網紅「打臉名嘴」批詹江村靠黑白兩道賺錢 遭起訴誹謗

男子張榮洲在Youtube開設「打臉名嘴」帳號以批評時政，去年間稱桃園市議員詹江村「靠黑白兩道賺錢」、「老不修」、「臉好像吃到屎」等語挨告。台北地檢署調查後，今依加重誹謗、公然侮辱等罪起訴張男。

去年8月間，詹江村到警局提告，認為網紅「打臉名嘴」稱他在桃園是靠著黑白兩道在賺錢等言論，屬於完全沒有做任何根據的指控，又透過網路平台對外散布，這行為是污衊他人格。

「打臉名嘴」得知被告當天，卻在Youtube開直播笑說：「我不會怕你、大家法庭見，讓法院來認證你是不是我講的爛咖。」進而再批詹欺負年輕人，老而不死視為賊，老又沒修養就是「老不修」、「垃圾啦！」、「臉好像吃到屎」等語。

開庭時，本名張榮洲的「打臉名嘴」供稱不記得當時影片內容說了什麼，要再回去確認一下影片內容。至於詹江村則原本有意原諒，但對方不願意和解。

檢方勘驗網路影片內容，認定「打臉名嘴」批評詹江村靠黑白兩道在賺錢、垃圾、吃屎等語，涉犯妨害名譽罪，今依法將張榮洲提起公訴。